হঠাৎ টর্নেডোর আ’ঘা’তে মুহূর্তেই ল’ণ্ডভ’ণ্ড লালমনিরহাটের আদিতমারী

নিউজ ডেস্ক : টর্নেডোর আঘাতে লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলায় প্রায় অর্ধশত ঘরবাড়ি ল’ণ্ডভ’ণ্ড হয়ে গেছে। গতকাল শনিবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার কমলাবাড়ি ইউনিয়নের বাদিয়া চওড়া গ্রামে এ টর্নেডো আ’ঘা’ত হানে। তবে এতে এখন পর্যন্ত কোনো হ’তাহ’তের খবর পাওয়া যায়নি।

জানা গেছে, টর্নেডোর খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ফারুক ইমরুল কায়েস ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মনসুর উদ্দিন। তারা ক্ষ’তিগ্র’স্তদের পুনর্বাসনে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, গতকাল শনিবার সন্ধ্যার পর থেকেই ঘন মেঘে ছেয়ে যায় ওই এলাকার আকাশ। এর কিছুক্ষণ পরই শুরু হয় ঝড়-বৃষ্টি। এক পর্যায়ে হঠাৎ চওড়া গ্রামে টর্নেডো আ’ঘা’ত হানে। এতে মুহূর্তেই প্রায় অর্ধশত বসতবাড়ি, গাছপালা ও সবজি বাগান ল’ণ্ডভ’ণ্ড হয়ে যায়। এ সময় অনেকের ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র উড়ে যায়। এছাড়া বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে যায় শিক্ষার্থীদের বইখাতাসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।

এ ব্যাপারে আদিতমারী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার (পিআইও) মফিজুল ইসলাম বলেন, হঠাৎ টর্নেডোর আ’ঘা’তে চওড়া গ্রামের ৩৬টি পরিবারের ঘরবাড়ি ক্ষ’তিগ্র’স্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৭টি পরিবারে সম্পূর্ণ ও ২৯টি পরিবারের বসতবাড়ি আংশিক ক্ষতির শি’কার হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা করা হচ্ছে। তাদেরকে পুনর্বাসনে ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে সহায়তা করা হবে।