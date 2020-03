ইতালি ফেরত সেই দুজনের সংস্পর্শে আসা ৪০ জন কোয়ারেন্টাইনে

বাংলাদেশে ইতালি ফেরত সেই দুজনের সংস্পর্শে আসা ৪০ জনকে কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যসচিব মোহাম্মদ আসাদুল ইসলাম।

আজ সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে এ কথা জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম এবং স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব আসাদুল ইসলাম।

স্বাস্থ্যসচিব বলেন, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রটোকল অনুযায়ী, তাদের আমরা ফার্স্ট কন্ট্রাক্ট ধরব, এক্সটেন্ডেড কন্ট্রাক্ট ধরব, তাদের কীভাবে কোয়ারেন্টাইল করব- সবকিছু ফলো করেই আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।

করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, অবশ্যই আছে।এ আশঙ্কা রোধের জন্য আমরা ব্যবস্থাও করেছি।

তিনি বলেন, এখনো স্কুল-কলেজ বন্ধ করার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়নি।তবে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে আপাতত বড় ধরনের জমায়েত এড়িয়ে চলতে হবে।সবাইকে সাবধান থাকতে হবে।