গোপাল চন্দ্র রায়-ডোমার(নীলফামারী)প্রতিনিধিঃ নীলফামারীর ডোমারে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শত বার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতা দিবস পালনে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার(৯মার্চ) উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ হলরুমে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার শাহিনা শবনম। এতে বক্তব্য রাখেন-উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান তোফায়েল আহমেদ,সহকারী কমিশনার(ভূমি) মনোয়ার হোসেন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি খায়রুল আলম বাবুল,উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইব্রাহিম, অফিসার ইনচার্জ(ওসি)মোস্তাফিজার রহমান, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নুরন্নবী, উপজেলা কৃষি অফিসার আনিছুজ্জামান, ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল মালেক সরকার প্রমূখ।

