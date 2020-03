নারীর মিলনের ইচ্ছা বুঝে নিন ১২টি ইশারায়

নারী মনের রহস্য উদ্ধার করতে পারেননি আচ্ছা আচ্ছা মুনিঋষি। তারা কী চায়, পুরুষের জানা কম্য নয়। ফলে নারীর মনে যৌ’নতা নিয়ে কী কী ধারণা, ইচ্ছে, অনিচ্ছে জেগে ওঠে সেও জানা এক প্রকার দুষ্কর। তাই মুশকিল আসানে কয়েকটি টিপস্ দিলাম।

জেনে নিন নারী কিছু ইশারা-

১. নারী মনে জাগলে সে বার বার তার পছন্দের পুরুষকে ছোঁয়ার চেষ্টা করে।

২. প্রাণের পুরুষের ঠোঁটে আইসক্রিম, কফি বা অন্য কোনও খাবার লেগে থাকলে পরিষ্কার করে দেয়৩. খুব অন্তরঙ্গ হয়ে গায়ে ঘেঁষে বসার চেষ্টা করে।

৪. বাইকের পিছনে বসে প্রাণের পুরুষকে জাপটে ধরে।

৫. খুব উত্তেজক কোনও পোশাক পরে হাজির হয় পছন্দের পুরুষের সামনে।

৬. কথা বলতে বলতে পুরুষের চুলে আঙুল দিয়ে বিলি কেটে দেয়।

৭. সরাসরি কিছু প্রকাশ না করতে পারলেও, সেই সংক্রান্ত আলোচনা করে পছন্দের পুরুষের সঙ্গে।

৮. এতটা খোলাখুলি না হলেও, দু’রকম মানে হয় এমন কথা বলে।

৯. বার বার গালে, হাতে বা কপালে চুমু খায়।

১০. রোম্যান্টিক আলোচনায় মেতে উঠে। আলোচনার বিষয়বস্তু নরম থেকে গরম হয়ে উঠতে পারে।

১১. পছন্দের পুরুষের সঙ্গে একান্তে রাত কাটাতে চায়।

১২. পুরুষের পোশাক ও চেহারা নিয়ে বারংবার প্রশংসা করে।

প্রভাষক ডা. এস.জামান পলাশ