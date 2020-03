পদ হারালেন রাবি ছাত্র উপদেষ্টা

রাবি প্রতিনিধি:

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. লায়লা আরজুমান বানুকে তার পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে’ তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. এম এ বারী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্বাক্ষরিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উক্ত পদে নিয়োগ না দেওয়া পর্যন্ত অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে ছাত্র উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. লুৎফর রহমান।

তবে অব্যাহতির কারণ সম্পর্কে ছাত্র উপদেষ্টা বলছেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল শিক্ষক দুরুল হুদার সাময়িক বহিস্কার নিয়ে গত ২০ ফেব্রæয়ারি এক রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম আব্দুস সোবহানসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একটি নোটিশ আসে।

এর প্রেক্ষিতে আমাকে উপাচার্য ডেকে বলেন, এই রিট তুমি করেছো। এটা প্রশাসন বিরোধী কাজ। তাই তুমি প্রশাসনে থাকতে পারো না। তোমার এখানে থাকার অধিকার নেই। শেষে আবার বলেছে যে, তুমি ঠিক মতো দায়িত্ব পালন করছো না। এরপর আমাকে আজকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।###