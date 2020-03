মুজিববর্ষ পালনকল্পে বনপাড়া পৌর মেয়রের মত-বিনিময় সভা

নাটোর প্রতিনিধি:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ ২০২০) যথাযথ মর্যাদায় পালন ও সার্থক করার লক্ষ্যে নাটোরের বড়াইগ্রামের বনপাড়া পৌরসভার মেয়রের উদ্যোগে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে বনপাড়া পৌরসভা সম্মেলন কক্ষে পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র কেএম জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই মত বিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন, প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও এস.আর পাটোয়ারী এডুকেয়ার ইনস্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক বাবু গৌরপদ মন্ডল, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা, বনপাড়া হাইওয়ে থানার অফিসার্স ইনচার্জ খন্দকার শফিকুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রভাষক সুরাইয়া আক্তার কলি, উপজেলা আ’লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক মোয়াজ্জেম হোসেন বাবলু, বিশিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও চালকল মালিক সমিতির সভাপতি আবুল হেনা মোস্তফা কামাল, বণিক সমিতির সভাপতি ও বিশিষ্ঠ ঠিকাদার ফজলুর রহমান তারেক সহ স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক ও অন্যান্য সুধীজন।

