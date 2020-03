যে ৭টি বিষয় মানলেই কমবে করোনার ঝুঁকি, লাগবেনা মাস্ক

তাই মাস্ক ব্যবহার করে করোনা ভাইরাস এড়ানোর চেয়ে ৭ টি পদ্ধতির মাধ্যমে এই রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা উন্নত করা সম্ভব।

এটা অবাক করা বিষয় নয় যে, ভালো খাওয়া, ভালো ঘুম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা জীবাণু থেকে দূরে রাখে । তবে কিভাবে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কাজ করে তাই জানার বিষয়।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা হলো কোষ, অঙ্গ, প্রোটিন ও এ্যান্টিবডির সমন্বিত রুপ। এটি এমন নয় যে যখন শুধুমাত্র আমরা অসুস্থবোধ করি ঠিক তখনই রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কাজ করে।

সবার আগে একটি কথা মানোট হবে যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রোগের থেকে আপনাকে সবসময় সুরক্ষিত রাখবে। করোনা থেকে বাঁচতে আপনার হাত সব সময় সাবান দিয়ে ধুতে হবে। হাত দিয়ে মুখ, নাক, কান, চোখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রথমত, খাবারের তালিকায় রসুন, পেয়াজ, আদা,হলুদ এবং গোল মরিচ যোগ করুন যা রোগ প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে।

দ্বিতীয়ত, গ্রীন টি পান করুন। গ্রীন টিতে রয়েছে এন্টিঅক্সিডেন্ট যা ইনফেকশনকে দূরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তৃতীয়ত, প্রতিদিন ৭ থেকে ৯ ঘন্টা ঘুমের অভ্যাস গড়ে তুলুন।

চতুর্থত, মানসিক চাপ থেকে মুক্ত থাকা। ইয়োগা, মেডিটেশনের মত বিষয়গুলো প্রতিদিনের তালিকায় রাখা।

পঞ্চমত, বাইরে যাওয়ার সময় গরম কাপড় সাথে রাখা। মূলত ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে জীবাণু বিস্তার করে বেশি।

ষষ্ঠত, দিনে কমপক্ষে আট গ্লাস পানি পানের অভ্যাস গড়ে তোলা। পানি শরীরে ক্ষতিকর টক্সিনের পরিমাণ কমাতে সহায়তা করে যা অসুস্থতাকে দূরে রাখে।