রাজারহাটে একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধে গ্রেফতার-১

এ.এস. লিমন, রাজারহাট( কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধিঃ ০৮/০৩/২০২০ইং।।

কুড়িগ্রামের রাজারহাটে মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে আর্ন্তজাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দায়েরকৃত মামলায় এক রাজাকারকে গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতভর অভিযান চালিয়ে উপজেলার উমর মজিদ ইউনিয়নের বালাকান্দি নলকাটা গ্রামের বাড়ী থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিগত এক বছর পূর্বে আর্ন্তজাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের একটি তদন্তকারীদল বহুল আলোচিত হাতিয়া গণহত্যাসহ মুক্তিযুদ্ধকালে এ এলাকার সকল নারকীয় হত্যাকান্ডের তদন্ত শুরু করে। তদন্তকারী দল কয়েক দফা তদন্ত শেষে আর্ন্তজাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং-০১/২০২০ইং। মামলা দায়েরের পর আর্ন্তজাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল যুদ্ধাপরাধী মকবুল হোসেন(৭০) এর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করেন। পরোয়ানার প্রেক্ষিতে রাজারহাট থানার অফিসার ইনচার্জ কৃষ্ণ কুমার সরকারের নেতৃত্বে একদল পুলিশ গতকাল শনিবার রাতভর অভিযান চালিয়ে উপজেলার উমর মজিদ ইউনিয়নের বালাকান্দি নলকাটা গ্রামের বাড়ী থেকে তাকে গ্রেফতার করে রবিবার দুপুরে আটক রাজাকার মকবুল হোসেনকে কুড়িগ্রাম জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ১৩ নভেম্বর কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার হাতিয়া ইউনিয়নের দাগারকুটি, রামখানা, নীলকন্ঠসহ আশপাশের গ্রামে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী, রাজাকার-আলবদর ও স্থানীয় দালালরা মিলে প্রায় সাতশত নিরীহ-নিরস্ত্র ঘুমন্ত মানুষকে গুলি করে হত্যা করে। এ সময় ওই গ্রামগুলো জ্বালিয়ে শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছিল। রাজারহাট থানার অফিসার ইনচার্জ কৃষ্ণ কুমার সরকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।#( ছবি সংযুক্ত)