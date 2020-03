রাতে ঘুম না আসা নারীদের ওজন দ্বিগুণ হারে বাড়ে বলছে গবেষণা

নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ৪৯৫ জন নারীর ওপরে এক গবেষণা চালিয়েছে।যেসব নারীদের রাতে ঠিকমতো ঘুম হয় না, অনিদ্রায় কেটে যায় রাত তাদের দুঃসংবাদ দিচ্ছে একটি সমীক্ষার ফল।

এতে বলা হয়, যাদের ঘুমের সমস্যা রয়েছে, তারা মাঝরাতে ফ্যাট জাতীয় খাবার, মিষ্টি জাতীয় খাবার বেশি খাচ্ছেন। আর এ কারণেই তাদের হার্টের সমস্যা, মোটা হয়ে যাওয়ার সমস্যা, টাইপ টু ডায়াবেটিসের সমস্যায় বেশি ভুগতে হচ্ছে।

তবে নারীদের ঠিকমতো ঘুম না হওয়ার জন্য দায়ী তাদের সংসার সামলানোর চাপ। গবেষক ব্রুক আগরওয়াল বলেছেন, ‘একে তো নারীদের সংসার, সন্তানের দায়িত্ব নিতে হয়, উপরন্তু তাদের মেনোপজের সময়ে হরমোনের পরিবর্তনে সমস্যা বাড়ে। সবমিলিয়ে তাদের রাতের ঘুমে প্রভাব পড়ে।’

অ্যামেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ২০ থেকে ৭৬ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, যাদের প্রতি রাতে এক ঘণ্টারও বেশি সময় লাগে ঘুম আসতে, তাদের বাকিদের তুলনায় ৪২৬ ক্যালোরি বেশি খাবার খাওয়ার প্রবণতা রয়েছে প্রতিদিন। অথচ যারা মিনিট পনেরোর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন, তাদের এই সমস্যা নেই।