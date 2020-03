রাবিতে শিলাকচ্ছপ সংরক্ষণ বিষয়ক সেমিনার

রাবি প্রতিনিধি:

রাজশাহী বিশ^বিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে ‘এশিয়ার সর্ববৃহৎ কচ্ছপ সংরক্ষণে সামাজিক উদ্যোগ’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার বেলা ৩ টায় বিশ^বিদ্যালয়ের ড. মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা একাডেমিক ভবনে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করা সংগঠন ক্রিয়েটিভ কনসার্ভেশন অ্যালায়েন্স এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং আইইউসিএন-এসএসসি কচ্ছপ ও স্বাদু পানির কাছিম গবেষক (বাংলাদেশ) দলের ভাইস-চেয়ার শাহরিয়ার সিজার রহমান। তার উপস্থাপনায় তিনি মহাবিপন্ন এশিয়ান শিলাকচ্ছপ সংরক্ষণে সামাজিক উদ্যোগের ভূমিকা তুলে ধরেন। এছাড়াও তিনি বিলুপ্ত প্রজাতির কচ্ছপ সংরক্ষণে গাজীপুরের ভাওয়ালে অবস্থিত তাদের কচ্ছপ সংরক্ষণাগারের ভূমিকা ও সফলতা তুলে ধরেন। এছাড়াও এসময় গবেষণা সহযোগিতা নিয়ে প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগ ও ক্রিয়েটিভ কনসার্ভেশন অ্যালায়েন্সের মাঝে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এসময় সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন, প্রাণ রসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. তানজিমা ইয়াসমিন, অধ্যাপক ড. হাবিবুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ শাহরিয়ার শোভন, ক্রিয়েটিভ কনসার্ভেশন অ্যালায়েন্স এর ফ্যাসিলিটি ম্যানেজার ফাহিম উজ্জামান, শিক্ষার্থী-গবেষক আব্দুল্লাহ হিল কাফি প্রমুখ।

