আত্রাইয়ে জরুরী তথ্য সেবা সহজেই পেতে মানচিত্র সম্বলিত বিলবোর্ড

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি: নওগাঁর আত্রাই উপজেলা পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে সচেতনতামূলক মানচিত্র বিলবোর্ড ও উপজেলা পরিষদের প্রধান ফটকে স্থাপন করা হয়েছে মুজিব শতবর্ষ ক্ষণগণনার ডিজিটাল ঘড়ি। ভিতরের প্রবেশপথে শোভা পাচ্ছে হাজার বছরের শ্রেষ্ট বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে রঙ্গিন বিলবোর্ড এবং বঙ্গবন্ধু ও তার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি সম্বলিত রঙ্গিন একাধিক বিলবোর্ড। নতুন স্থাপন করা এই সচেনতা মূলক মানচিত্র বিলবোর্ড থেকে এক নজরেই জানা যাবে উপজেলার কোন ইউনিয়নের কোন জায়গায় কোন অফিস অবস্থিত সেই সম্পর্কে।

জানা গেছে, উপজেলা পরিষদে প্রতিদিনই প্রতিনিয়ত বিভিন্ন এলাকার সাধারণ মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে আসেন। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার গ্রামে শহরের সকল সুযোগ- সুবিধা পোঁছে দেওয়ার । সব মানুষ যেন জরুরী তথ্যগুলো এক নজরে ও খুব সহজেই জেনে সেবা পেতে পারে সেজন্য স্থাপন করা হয়েছে সচেতনতা মূলক মানচিত্র বিলবোর্ড। অনেক মানুষই উপজেলা পরিষদ চত্বরে প্রবেশ করার সময় এই বিলবোর্ডটিতে একবার চোখ বুলিয়ে জেনে নিচ্ছেন তাদের প্রয়োজনীয় অফিসের অবস্থান সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাদি।

এব্যাপারে উপজেলার শাহাগোলা ইউনিয়নের সেবা গ্রহিতা ওয়াজেদ আলী লিটন জানান, আমি আগে জানতাম না কোন অফিস কোথায় রয়েছে। বর্তমানে এক নজর বিলবোর্ডের দিকে তাকালেই পেয়ে যায় আমার চাহিদা মাফিক অফিসের ঠিকানা। আমি ধন্যবাদ জানাই ইউএনও স্যারকে সচেতনতামূলক মানচিত্র বিলবোর্ড স্থাপন করে আমার মতো উপজেলার হাজারো মানুষের উপকার করার জন্য।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. ছানাউল ইসলাম বলেন, উপজেলার সাধারণ মানুষ যাতে সচেতনতা মূলক মানচিত্র বিলবোর্ড থেকে খুব সহজেই উপজেলার কোন অফিসে কী ধরনের সেবা পাওয়া যায় এবং অফিসের অবস্থান কোথায় সে সম্পর্কে জানতে পারে এ জন্যই সচেতনতা মূলক মানচিত্র বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের গ্রহণ করা ভিশন সফল করার লক্ষ্যে সাধারন মানুষদের মাঝে পজেটিভ ধারনা সৃষ্টি ও সহজেই সেবা গ্রহণে আগ্রহী করার লক্ষ্যেই আমি যেগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। তারই ধারাবাহিকতায় এই বিলবোর্ডটি নিজ উদ্দ্যোগে স্থাপন করেছি। আগামীতেও উপজেলার উন্নয়ন কল্পে ও উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই ধরনের কর্মকান্ড অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি। #