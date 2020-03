উজ্জ্বল রায় নড়াইল জেলা প্রতিনিধিঃ

নড়াইল জেলা পুলিশ এর আয়োজনে মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয় । উজ্জ্বল রায় নড়াইল জেলা প্রতিনিধি জানান, গতকাল, উক্ত কল্যান সভায়

ফেব্রুয়ারী মাস ২০২০ জিআর , সি আর ও সাজা ওয়ারেন্ট তামিলে ভালো কাজ করায় পুলিশ সদস্যদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন নড়াইল জেলার সুযোগ্য পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসিম_উদ্দিন পিপিএম (বার)। উক্ত কল্যান সভায় আরো ছিলেন নড়াইল জেলার সকল পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ সহ সকল পুলিশ সদস্য বৃন্দ।উজ্জ্বল রায় নড়াইল জেলা প্রতিনিধি।