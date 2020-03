বিয়েটা যেন সুফল বয়ে নিয়ে এল, প্রমাণ দিলেন সৌম্য সরকার

স্পোর্টস ডেস্ক : বিয়েটা যেন সুফল বয়ে নিয়ে এল, প্রমাণ দিলেন বাংলাদেশ দলের স্টাইলিশ ব্যাটসম্যান সৌম্য সরকারের জন্য৷ তাইতো বিয়ের পর নিজের প্রথম ম্যাচেই খেলেন ক্যারিয়ার সেরা ৬২ রানের ইনিংস। হলেন ম্যাচসেরাও৷

তামিম ইকবাল ও লিটন দাসের ৯২ রানের দুর্দান্ত পার্টনারশিপের পর উইকেটে নেমেই আ’ক্রম’ণা’ত্নক খেলতে থাকেন সৌম্য সরকার। ৫ ছক্কা ও ৪ চারে ৩২ বলে খেলেন ৬২ রানের টর্নেডো এক ইনিংস। এটিই ছিল তার টি-টুয়েন্টি ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ রানের ইনিংস। ফলে পুরস্কারস্বরুপ ম্যাচসেরার পুরস্কারটাও নিজের করে নেন সৌম্য।

সৌম্যের এই দুর্দান্ত ইনিংসে নিজেদের ২০ ওভারে ২০০ রান করে বাংলাদেশ৷ ফলে ৪৮ রানের বড় এক জয় নিয়ে ম্যাচশেষ করে টাইগাররা।