ভূঞাপুরে শিয়ালের আক্রমণে আহত ১০ শিক্ষার্থী

মোঃ নাসির উদ্দিন, ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধিঃ টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে স্কুলে যাওয়ার পথে শিয়ালের আক্রমণে ১০ শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। আহতরা হলেন- কালিপুর গ্রামের আব্দুল হাই, জয়পুর গ্রামের আসাদুল, হাবিব, বেলাল ও চন্ডিপুর গ্রামের আরো বেশ কয়েকজন। এরা সবাই ছোট জয়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।

গত সোমবার দুপুরে উপজেলার গাবসারা ইউনিয়নের চরাঞ্চলের কালিপুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মঙ্গলবার (১০ মার্চ) সকাল থেকেই আতঙ্কে হয়ে পড়েছে স্কুল পড়–য়া শিক্ষার্থীসহ এলাকাবাসীরা।

স্থানীয়রা জানায়, গত সোমবার সকালে শিয়ালের আক্রমণে আহত ওই শিক্ষার্থীরা ভুট্টা (আইল) ক্ষেতের পাশ দিয়ে স্কুলে যাচ্ছিল। এ সময় হঠাৎ করে কয়েকটি শিয়াল শিক্ষার্থীদের উপর আক্রমণ চালিয়ে হাতে ও পায়ে কামড় দিয়ে জখম করে। পরে উদ্ধার করে গুরুত্বর কয়েকজনকে ভূঞাপুর উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্স হাসপাতালে নেয়া হয়।

এ ব্যাপারে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মহীউদ্দিনের কাছে মুঠোফোনে জানতে চাইলে তিনি জানান, আমি এ বিষয়ে জানি না। জেনে বলতে হবে।

