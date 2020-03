স্বপ্নটা বড় করতে হবে, যেন সীমা না থাকে: সাকিব

স্পোর্টস ডেস্ক : আমাদের বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে চিনিয়েছেন বিশ্ব সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। বাংলাদেশ ক্রিকেটকে নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায়। কিন্তু নিষেধাজ্ঞার কারণে বর্তমানে বাইশ গজের বাহিরে আছেন বাংলাদেশের পোস্টার বয় সাকিব।

কিন্তু মাঠের বাহিরে থাকলেও পরিবার এবং বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম মিলিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি। যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশিদের এক সামাজিক অনুষ্ঠানে ভবিষ্যতে তার অনেক কিছু করার আছে বলে মনে করেন।

এ সময় সাকিব বলেন, ‘প্রথম কথাটা হচ্ছে স্বপ্নটা বড় করতে হবে। যেন স্বপ্নের কোন সীমা না থাকে। কখনোই চিন্তা করা যাবেনা যে একটা লেভেল পর্যন্ত পৌছানোর। লেভেলে কোন শেষ নেই।’

সাকিব বলে, ‘সুতরাং যতটা বড় সম্ভব স্বপ্নটা দেখার এবং স্বপ্নটাকে তাড়া করা জরুরী। এই দুইটা জিনিস যদি করা যায় আমার কাছে মনে হয় বেশিরভাগ সময় স্বপ্নটা ধরা দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।’

এ সময় ভবিষ্যতে নিজের ইচ্ছের কথা জানাতে গিয়ে সাকিব বলেন, ‘আর মূল ইচ্ছে আমি যেহেতু একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়, আমার মূল লক্ষ্য যদি বলি আমার একটা একাডেমি হবে, বিশ্বমানের একাডেমি। সেখানে শুধু বাংলাদেশি খেলোয়াড়ই তৈরি করবেনা অন্যান্য দেশ থেকেও খেলোয়াড় আসবে এবং ওখান থেকে ট্রেনিং করে যাবে ও বাংলাদেশের সম্পর্কে ধারণাটা বদলে যাবে।’