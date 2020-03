আত্রাইয়ে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালিত

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি: “দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে পূর্ব প্রস্তুতি, টেকসই উন্নয়নে আনবে গতি” এই প্রতিপাদ্য সামনে নিয়ে বর্ণাঢ্য র‌্যালী ও আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে নওগাঁর আত্রাইয়ে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালিত হয়েছে।

মঙ্গলবার উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। কর্মসূচির প্রথমেই উপজেলা চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালী বের হয়ে উপজেলার বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিন করে সভাকক্ষে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে উপজেলা নির্বাহী মো. ছানাউল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নভেন্দু নারায়ন চৌধুরী, সমাজসেবা অফিসার সাইফুল ইসলাম, ইউপি চেয়ারম্যান আল্লামা শের-ই-বিপ্লব, ফায়ার সার্ভিস স্টেশন অফিসার নিতাই চন্দ্র ঘোষ, আত্রাই প্রেসক্লাবের সভাপতি রুহুল আমিন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাংবাদিক নাজমুল হক নাহিদ, অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তা, সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।#