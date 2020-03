আপু প্রেম করবে আমার সাথে

তখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি এক অাপুকে খুব ভালো লাগতো।

অাপু তখন ইন্টার ফাস্ট ইয়ারে পড়েন আমি বলেছিলাম………….!

কিন্তু আপু হাসতেন আর বলতেন,

তুই পিচ্চি,,

তোর সাথে কি প্রেম করবো রে?

এখন আমি

ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি

তো সেদিন আপুর সাথে অনেক দিন পর দেখা হয়ে গেলো ফুসকার দোকানে

তিনি ও তার

কিছু বান্ধবীদের এব সাথে নিয়ে দাড়িয়ে ছিলেন।

আমাকে অনেক দিন পর দেখলেন তাই মনে হয় চিনলেন না

হঠাৎ করে খেয়াল করলাম

আপুটি আমার দিকে তাকাচ্ছেন

আর মিটি মিটি হাসছেন।

বুঝতে বাকি রইলো না যে আপু আমাকে চিনছেন

বিন্তু আপুর সাথে কথা বলবো কি করে

এসব কথা চিন্তাকরতে করতে কখন যে আমার ফুসকা এলো,,,

আমি ফুসকা খেলাম ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম,

যদি আপু কিছু বলে…….

কিছুক্ষণ পর অাপুও তার বান্ধবীরা বের হলেন দোকান থেকে

কিছুদূরে যাবার পর আপু আমাকে ইশারায় ডাকলেন,,,,,

আমার মনে তো,,,,, লাড্ডু ফুটলো,,

গেলাম আপুর কাছে

আপু একটা কাগজে তার ফোন নাম্বার লিখলেনন

আমাকে দিয়ে বললেন তোকে একটা খুব জরুরি

কথা বলার আছে।

অনেক জরুরি প্লিজ তুই ফোন করিস

এখন বলতে পারবো না

আপু রিকসায় উঠে চলে যাচ্ছেন

আমি ফোন বের করে

কাঁদো কাঁদো হয়ে বললাম

আপু,,,,,,, আজ বলেই দাও,,,,,

আপুুও ইমোশনাল হয়ে আস্তে আস্তে বললেন,,,,,,,

তোর,,,,,,,,,

প্যান্টের চেইন খোলা…………………………….

হা…………..হা…………..হা…………।

””কপি পেষ্ট””

