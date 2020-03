ইসলামপুরে দূর্যোগ প্রস্ততি দিবস উদযাপিত

লিয়াকত হোসাইন লায়ন,জামালপুর প্রতিনিধি \ “দূর্যোগ ঝুকিহ্রাস পূর্ব প্রস্তুতি,টেকসই উন্নয়নে আনবে গতি”এ প্রতিপাদ্যের আলোকে জামালপুরের ইসলামপুরে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতীয় দূর্যোগ প্রস্তুতি দিবসটি উদযাপিত হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির আয়োজনে মঙ্গলবার সকালে দূর্যোগ প্রস্তুতি দিবসে প্রথমে গণসচেতনা মূলক একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালী বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ইসলামপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে গিয়ে ফায়ার সার্ভিস মহড়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে এতে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এস এম জামাল আব্দুন নাছের বাবুল,উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মেহেদী হাসান টিটু বক্তব্য রাখেন। পরে দূর্যোগ বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগী বিজয়ী এবং দূর্যোগ মোকাবেলা বন্যা কবলিত এলাকার চেয়ারম্যানদের হাতে পুরুস্কার প্রদান করা হয়।

এতে সাপধরী ইউপি চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীন,বেলগাছা ইউপি আঃ মালেক,চিনাডুলী আঃ সালাম,পার্থশী ইউপি ইফতেখার বাবুল,কুলকান্দি ইউপি ওবায়দুল হক বাবু,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী রাকিবুল রহমান,সিএলপি কর্মকর্তা হুমায়ুন কবীর সহ উপজেলার সকল দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ইসলামিক রিলিফ,উন্নয়ন সংঘসহ বিভিন্ন সংস্থ্যার প্রতিনিধি কর্মসূচিতে অংশ নেয়।

