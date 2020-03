করোনাভাইরাসে আক্রা’ন্ত হলে মানুষ কখন মা’রা যায়? চলুন জেনে নেয়া যাক

এক্সক্লুসিভ ডেস্ক: চীনের উহানে উৎপ’ত্তি হওয়া প্রা’ণঘা’তী করোনাভাইরাস এখন বিশ্বজু’ড়ে আ’ত’ঙ্কের সৃ’ষ্টি করেছে। এরই মধ্যে ১০৯টি দেশে ছ’ড়িয়েছে এই ভাইরাস। রোববার (০৮ মার্চ) সেই তালিকায় যু’ক্ত হয়েছে বাংলাদেশের নাম। নতুন এই ভাইরাসের প্রকো’প থেকে বাঁ’চতে অনেকেই আ’তঙ্কি’ত হয়ে খাদ্য সামগ্রী, মাস্ক এবং স্যানিটাইজার মজু’দ করছেন। তবে এই ভাই’রাস নিয়ে আত’ঙ্কি’ত না হয়ে সচে’তনতা অবল’ম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষ’জ্ঞরা।

করোনায় প্রাণহাণির সংখ্যা গড়ে মাত্র ৩ দশমিক ৪ শতাংশ। যা প্রত্যেক বছরের মৌসুমী অন্যান্য ফ্লু’বাহিত রোগের প্রা’ণহা’নির মতোই। অযথা আ’তঙ্কি’ত না হয়ে বরং একটু সচে’তনতা অবল’ম্বন করলেই এই ভাইরাস তেমন কোনও ক্ষ’তি করতে পারবে না। করোনাভাইরাসে বিশ্বে এখন পর্যন্ত ৪ হাজার ২৭ জন মানুষ মা’রা গেছেন; যাদের অধিকাংশই আগে থেকে ডায়াবেটিস, কিডনি কিংবা অন্যান্য জটিল রোগে আ’ক্রা’ন্ত এবং বৃদ্ধ।

আশার কথা হচ্ছে, করোনায় আ’ক্রা’ন্ত মানেই মৃত্যু অবশ্য’ম্ভাবী নয়। বিশেষ’জ্ঞদের মতে, করোনা সং’ক্র’মণ একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পার হলেই কেবল সেটি প্রা’ণঘা’তী হয়ে ওঠে। কী সেই পর্যায়? চলুন জেনে নেয়া যাক-

গত মাসে চীন ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সং’স্থার যৌথ অ’নুস’ন্ধানের এক প্রতিবে’দনে জানানো হয়েছে, করোনাভাইরাসের সং’ক্র’মণ নাক থেকে গলা পর্যন্ত থাকলে তাতে সর্দি, কাশি বা জ্ব’রের মতো সামান্য অসু’স্থতা দেখা দিতে পারে। কিন্তু, সং’ক্র’মণ ফু’সফু’স পর্যন্ত পৌঁছালেই বিপ’দ।

প্রায় ৫৬ হাজার কোভিড-১৯ রোগীর অবস্থা পর্যালো’চনা করে দেখা গেছে, করোনা আক্রা’ন্ত প্রতি সাতজনের একজন শ্বা’সক’ষ্টসহ অন্যন্য জ’টিল’তায় ভো’গেন। ছয় শতাংশ রোগীর অবস্থা সং’কটা’প’ন্ন হয়ে ওঠে। কখনও কখনও তাদের অব’স্থা সে’প্টি’ক শ’কে (র’ক্তচা’প কম, বিভিন্ন অ’ঙ্গে অ’ক্সিজে’ন সরব’রাহে বা’ধা) পরিণত হয়।