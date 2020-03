প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস প্রচেষ্টা প্রকল্পের সহযোগিতায় ও মাদকশূন্য বাংলাদেশ সংগঠনের উদ্যোগে করোনা ভাইরাস সর্ম্পকে গনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য র‌্যালী মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। উক্ত র‌্যালী ও মানববন্ধনে উপস্থিত থাকেন মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ কর্মকর্তা এসআই জনাব সাইফুল, এএসআই জনাব হাবিবুর রহমান, কারিতাস প্রচেষ্টা প্রকল্পের মোহাম্মদপুর শাখার মাঠকর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম, আগষ্টিন মিন্টু হালদার, মাদকশূণ্য বাংলাদেশের সভাপতি জনাব আরাফাত, প্রেরণা সমবায় বহুমুখি সমবায় সমিতি, প্রবাহ সমবায় বহুমুখি সমবায় সমিতি,জনাব জামাল হোসেন-প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদপুর ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, জনাব খালেক – প্রধান শিক্ষক পোল স্টার স্কুল, জনাব সাইদুর রহমান -প্রধান শিক্ষক অ্যাপোলো হাই স্কুল,মি: নিরাপদ হালদার (এপিও) -ওর্য়াড ভিশন বাংলাদেশ ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি। উক্ত র‌্যালীটি আল হাজ্ব মুকবুল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় সামনে থেকে শুরু করে মেইন রোড মোহাম্মদপুর তিন রাস্তা ও মোহাম্মদপুর বাসস্টেশন হে আল হাজ্ব মুকবুল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় শেষ হয়। র‌্যালী শেষে মানব বন্ধনে উপস্থিত বক্তারা বলেন, করোনা ভাইরাস একটির আরেক নাম এনসিভি-১৯। এটি এক ধরনের করোনা ভাইরাস।এই ভাইরাস মানুষের ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায় এবং শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমেই এটি একজনের দেহ থেকে আরেকজনের দেহে ছড়ায়। এর পরিণামে দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়া, নিউমোনিয়া এবং মৃত্য ঘাটার আশস্কা থাকে। মাত্র ৭০ দিনে প্রায় ১১৭টি দেশ ও অঞ্চলে করোনা ভ্ইারাস আক্রান্ত হয়েছে। করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ হল সর্দি, কাশি থেকে নিউমোনিয়া। সেই সাথে প্রবল জ্বর এবং শ্বাস কষ্টহয়ে থাকে। এটা প্রাণঘাতীও হয়ে ওঠে পারে।এত অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না বলে এই ভাইরাস কাবু করা কঠিন। প্রাথমিকভাবে এর উপসর্গ বোঝা কঠিন। তাই নিজেকে সাবধান রাখাই শেষ্ঠ উপায় এবং সাবাই এই করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। নিজেকে সবসময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন। নিয়মিত ঘরে থাকার চেষ্টা করুন। কাজের জায়গায় ও ময়লা কাপড় পরিস্কার করুন। ঘরের বাইরে মাস্ক ব্যবহার করুন। প্রচুর পরিমাণে ফলের রস ও পানি পান করুন। বারবার সাবান দিয়ে হাত পরিস্কার করুন। ঘরে ফিরে, খাওয়ার আগে বা রান্নার করার আগে হাত ভাল করে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিন। অযথা হাত দিয়ে নাক বা মূখ ঘষা থেকে বিরত থাকুন। আক্রান্ত ব্যক্তি হতে নিরাপদ দুরত্ব বজায় রাখন। হাঁচি/কাশির সময় টিস্যু ব্যবহার করুন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতোমধ্যে মানুষকে নিয়মিত হাত ভালোভাবে ধোয়া নিশ্চিত করার পরামর্শ দিয়েছে। করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখারর সর্বপ্রথম পথ হলো সচেতনতা। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাস্ক ব্যবসীয়দের প্রতি অনুরোধ করেন যেন তারা মাস্ক, জীবণুনাশক স্যানিটারী দ্রব্যে কম মূল্যে বিক্রয় করা জন্য অনুরোধ করেন। সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিরা যেন দরিদ্র মানুষেদের পাশে থাকেন এবং মাস্ক, জীবণুনাশক স্যানিটারী দ্রব্যে বিতরন করেন।