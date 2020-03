বিসিবির নতুন চু’ক্তিতে কোন ক্রিকেটার কত বেতন পাবেন

স্পোর্টস ডেস্ক: বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ১৭ জন ক্রিকেটারকে কে’ন্দ্রীয় চু’ক্তির অ’ন্তর্ভূ’ক্ত করেছে, যেখানে স’র্বো’চ্চ বেতনের স্ত’রে থা’কছেন মুশফিকুর রহিম, তামিম ইকবাল, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ এবং সৌম্য সরকার। মুশফিকুর রহিম ও তামিম ইকবাল এ প্লাস ক্যা’টাগরিতে ‘লা’ল বল’ ও ‘সাদা বল’ এই দুই চু’ক্তিতেই আছেন। স’র্বো’চ্চ বেতন স্ত’রে থা’কার কারণে এই চারজন ক্রিকেটার মাসে বেতন পাবেন চার লক্ষ টাকা করে।বিবিসি বাংলার প্রতিবেদন

এর আগে প্রথমবার বিসিবি যে বি’জ্ঞ’প্তি দেয়, সেখানে সৌম্য সরকারের নাম ছিল না। পরে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন নান্নু জানান, সৌম্য সরকারের নাম ভু’লে বা’দ দেয়া হয়েছিল। এর পরের স্ত’র অর্থাৎ ‘এ’ ক্যা’টাগ’রিতে আছেন শুধু মমিনুল হক সৌরভ। তিনি মাসে পাবেন ৩ লক্ষ টাকা।

বি ক্যা’টাগ’রিতে রয়েছেন লিটন কুমার দাস, মেহেদী হাসান মিরাজ, মুস্তাফিজুর রহমান এবং তাইজুল ইসলাম। তবে তাইজুল সাদা বলের চু’ক্তিতে আছেন ডি ক্যা’টাগ’রিতে। এই চারজন ক্রিকেটারের প্রতিজন প্রতি মাসে পাবেন দুই লক্ষ টাকা। সি ক্যা’টাগ’রির ক্রিকেটারেরা পাবেন দেড় লক্ষ টাকা করে প্রতি মাসে। সি ক্যা’টাগ’রিতে আছেন, সাদা বলের চু’ক্তিতে মোহাম্মদ মিথুন ও মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন।

ডি ক্যা’টাগ’রিতে আছেন সাদা বলের চু’ক্তিতে থাকা নাইম শেখ, আফিফ হোসেন ধ্রুব ও নাজমুল হোসেন শান্ত এবং লাল বলের চু’ক্তিতে থাকা নাইম হাসান, এবাদত হোসেন চৌধুরী, আবু জায়েদ রাহী ও মোহাম্মদ মিথুন। এর মধ্যে লাল ও সাদা বল উভয় ক্ষে’ত্রেই ডি ক্যা’টাগ’রিতে আছেন নাজমুল হোসেন শা’ন্ত। ডি ক্যা’টাগ’রির সবাই এক লাখ টাকা করে বেতন পাবেন। চু’ক্তি থেকে বা’দ পড়েছেন মাশরাফি বিন মুর্তজা, যিনি নিজেই বিসিবির কাছে অনু’রো’ধ করেছেন এবারের চু’ক্তিতে নাম না রাখার জন্য। আরও বা’দ পড়েছেন সাকিব আল হাসান, যিনি সব ধ’র’ণের ক্রিকেটে বর্তমানে নি’ষি’দ্ধ রয়েছেন।

ইমরুল কায়েস, আবু হায়দার রনি, সৈয়দ খালেদ হাসান, রুবেল হোসেন ও শাদমান ইসলাম অনিক চু’ক্তি থেকে বা’দ পড়েছেন। চু’ক্তিতে জা’য়গা করে নি’য়েছেন সৌম্য সরকার, নাজমুল হোসেন শা’ন্ত, মোহাম্মদ মিথুন, এবাদত হোসেন চৌধুরী, আফিফ হোসেন ধ্রু’ব এবং নাইম শেখ। এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ক্রিকেটারদের ম্যা’চ ফি বা’ড়ানো হয়। টে’স্ট সং’স্ক’রণে প্রতি ম্যা’চে একজন ক্রিকেটার এখন থেকে পাবেন ছয় লাখ টাকা। এর আগে যা ছিল তিন লাখ ৫০ হাজার টাকা। বে’ড়েছে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ফ’রম্যা’টের ম্যাচ ফি।

ওয়ানডেতে এর আগে ম্যা’চ ফি ছিল দুই লাখ টাকা, তবে এখন থেকে ক্রিকেটারেরা পাবেন তিন লাখ টাকা করে। টি-টোয়েন্টিতে ২০১৭ সাল থেকে ক্রিকেটাররা পেতেন এক লাখ ২৫ হাজার টাকা করে, এখন থেকে পাবেন দুই লাখ টাকা। তবে এই অর্থ গ্রে’ড অ’নুযা’য়ী পাবেন ক্রিকেটাররা। আন্তর্জাতিক ম্যা’চ খেলার হিসেব অ’নুযা’য়ী বাংলাদেশ ক্রিকেটে যে পয়ে’ন্ট সি’স্টে’ম, তার ভি’ত্তি’তে ক্রিকেটারদের বেতন বা’ড়তে পারে।