মুজিববর্ষের ক্রিকেট ম্যাচ ও কনসার্ট স্থগিত করা হয়েছে : পাপন

স্পোর্টস ডেস্ক : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী তথা মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিসিবি কর্তৃক আয়োজিত বিশ্ব একাদশ বনাম অবশিষ্ট এশিয়া একাদশের মধ্যকার বিশেষ দুটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে এ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিতব্য বিশেষ কনসার্টও। এ তথ্য জানান বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন।

আজ বুধবার বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে দ্বিতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ শুরুর প্রাক্কালে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের এ তথ্য দেন বিসিবি প্রধান। মুজিবর্ষের অনুষ্ঠান যখন সরকারীভাবেই সীমিত করে আনা হয়েছে, জনসমাগমপূর্ণ অনুষ্ঠানগুলো স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে, তখন বিসিবিও যে একই উপলক্ষে বিশেষ দুটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ এবং কনসার্ট আয়োজন করতে পারবে না, তা প্রায় নি’শ্চিতই ছিল আগে।

সন্ধ্যে নামার ঠিক আগে মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে পাপন জানান, ”আমাদের হাতে দুইটি অপশন ছিলো। ১৮ তারিখে এআর রহমানের যে কনসার্ট, সেটা আমরা ছোট করে করতে পারতাম, পরে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এটা বড় করে হবে, যেভাবে করার পরিক’ল্পনা হয়েছিল। তাই আমরা এটাকে এখন পিছিয়ে দিয়েছি। পরি’স্থিতির উন্নতি ঘটলে, পরবর্তীতে কোনো একটা সময় আমরা এটা আয়োজন করবো।”

এশিয়া একাদশ ও বিশ্ব একাদশের মধ্যকার দুই ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের ব্যাপারে বিসিবি সভাপতি বলেন, ”এছাড়া ২১ ও ২২ মার্চ যে দুইটি ম্যাচ আছে- সে দুইটি নিয়েও সম’স্যা হচ্ছে। যে বিশ্ব তারকারা আসবে তারা সবাই আসতে পারবে কি না, আবার আসলে যথাসময়ে ফিরতে পারবে কি না- এসব বিষয় নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে বেশ কিছু।”