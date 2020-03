মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় শ্যালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে নিজ দুলাভাই গ্রেপ্তার…

মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় ১৩ বছর বয়সী শ্যালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে তাঁর নিজ দুলাভাইকে গ্রেপ্তার করে রবিবার জেলহাজতে পাঠিয়েছে কুলাউড়া থানা পুলিশ। শ্যালিকাকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা গেছে।অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম সুমন মিয়া (২৯)। সে উপজেলার টিলাগাঁও ইউনিয়নের মো. গনি শাহের পুত্র।

কুলাউড়া থানা পুলিশ ও স্থানীয়দের সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত সুমন স্ত্রী সন্তানসহ হাজীপুর ইউনিয়নে শ্বশুড়বাড়িতে ৩দিন আগে বেড়াতে যায়। শনিবার রাতে শ্যালিকাকে বেড়ানোর কথা বলে পাশ্ববর্তী কমলগঞ্জ উপজেলায় নিয়ে যায়। সেখানে রাতে শ্যালিকাকে কয়েক দফায় ধর্ষণ করে।

এক পর্যায়ে মেয়ের বাবা ও পরিবারের অন্যান্য লোকজন তাদের খুঁজে না পেয়ে কুলাউড়া থানা পুলিশকে অবহিত করে। রোববার ভোরে কমলগঞ্জ থেকে বাড়ি ফেরার পথে সুমন মিয়াকে হাজিপুর ইউনিয়নের কটারকোনা বাজার এলাকা থেকে আটক করে পুলিশ।