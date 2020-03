রিক্সাওয়ালা- আপা যাবেন ? চলেন।

রিক্সায় গেলে ভাড়া ২০ টাকা, আর অটোতে ১০ টাকা। তাই অটোর জন্যই দাঁড়িয়ে ছিলাম, কিন্তু পাচ্ছিলাম না 😶

পাশেই অনেকগুলো রিক্সা দাঁড় করানো।

তাদের মাঝে একজন বলল –

রিক্সাওয়ালা- আপা যাবেন ? চলেন।