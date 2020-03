১২শত ইট উল্টোনো মাত্র ১০ টাকা

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: নিষিদ্ধ হলেও গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলায় ইট ভাটায় চলছে শিশুশ্রম। সেখানে রৌদে শুকানোর জন্য ১২শত ইট উল্টে দেওয়ার পর কোমলমতি প্রতি শিশুর পারিশ্রমিক মেলে মাত্র ১০ টাকা। সাদুল্লাপুর উপজেলার বনগ্রাম ইউনিয়নের বদলাগাড়ী গ্রামের রুবেল ফরহাদের এইচআরবি ইট ভাটায় এমন দৃশ্য চোখে পড়ে। দেখা যায়, ইট ভাটার বিস্তৃর্ণ মাঠ জুড়ে কাদামাটির তৈরি কাচা ইট ফেলে রাখা হয়েছে রৌদে শুকানোর জন্য। প্রতিটি লাইনে ২০০ করে ছয়টি লাইনে রয়েছে ১২শত ইট। এসব কাচা ইট দুই পাশ উল্টে রৌদে শুকানোর জন্য নিয়োগ করা হয়েছে কোমলমতি শিশুদের। সেখানে শিশুরা ১২শ ইট উল্টে দেওয়ার পর পারিশ্রমিক পায় মাত্র ১০ টাকা। বদলাগাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী ইটভাটার শিশু শ্রমিক বদলাগাড়ী গ্রামের দেলবার মিয়ার ছেলে সাজ্জাদ বলেন প্রতিদিন দুপুর ১২টায় ক্লাস ছুটির পর ইট ভাটায় কাজে যোগ দেয় তিনি। সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে সে পারিশ্রমিক পায় মাত্র ৪০-৫০ টাকা। রাতে বাড়ি ফিরে পারিশ্রমিকের এ টাকা মায়ের হাতে তুলে দেয় সাজ্জাদ। তার বাবা পেশায় একজন কাঠুরিয়া। বিভিন্ন খড়ির আড়তে কুড়াল দিয়ে কাঠ চিড়ে যা পায় তা দিয়ে সংসার চলে তাদের। সংসারে মা ছাড়াও তার এক বোন রয়েছে। সচেতন ব্যক্তিরা মনে করেন কোমলমতি এসব শিশুদের দিয়ে ১০ টাকার বিনিময়ে ১২শ ইট উল্টিয়ে নেওয়ার বিষয়টি সত্যিই অমানবিক। এ বিষয়ে সাদুল্লাপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা নবী নেওয়াজ বলেন শিশুশ্রম আইনত নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ইটভাটার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

