ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে তিন শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে এলাকায় চলছে হৈচৈ

তারেক জাহিদ, ঝিনাইদহঃ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার কামালহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিন শিক্ষার্থীকে বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় এলাকায় আলোচনা সমালোচনার ঝড় বয়ে চলেছে। ভুক্তভোগি শিক্ষার্থীদের পরিবার দোষিকে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ভাবে শাস্তি দাবি করেছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত শনিবার দুপুরে কামাল হাট প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন দক্ষিণ পাশের্^ বসবাসরত মৃত ছামছুদ্দিনের ছেলে আনোয়ার হোসেন ওরফে আনো (৫০) নামের এক লম্পট প্রায়ই স্কুলের শিক্ষার্থীদের অশালীন আচরণ, কুরুচিপূর্ন কথাবার্তা ও কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিল। এ বিষয় নিয়ে ইতিপূর্বে স্কুলের শিক্ষকবৃন্দের আলোচনার মাধ্যমে একাধিকবার তাকে সতর্ক করা হলেও গত শনিবার ৪র্থ শ্রেণীতে পড়–য়া এক শিক্ষার্থীর স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেয়। এবং পাশের পানের বরজের ভিতরে নেওয়ার চেষ্টা করে। সেসময় অন্য দুই শিক্ষার্থী দেখে ফেলায় তাদেরকে ভয় ভীতি প্রদর্শন করে। এক পর্যায়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক অনিল কুমার ভদ্র এর কাছে শিক্ষার্থীরা ঘটনার কথা বলে। এ ব্যাপারে কামালহাট গ্রামের সুমন নামের এক ব্যাক্তি জানান, ইতিপূর্বে তিনি স্কুলের শিক্ষার্থী ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় এ ধরণের ঘটনা অনেক বার ঘটিয়েছেন। স্থানীয় প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় থাকার কারণে তার কেউ সঠিক বিচার করতে পারে না। তাই আমি প্রশাসনকে বলবো ্এমন ঘটনার সঠিক তদন্ত সাপেক্ষে দৃষ্টান্ততমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। আনোয়ার হোসেন ওরফে আনোর বাড়িতে গিয়ে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তার স্ত্রী বলেন, তিনি আত্মগোপনে আছেন। বিষয়টি মিথ্যা। আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে কামালহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনিল কুমার ভদ্র বলেন, এটি একটি নেক্কার জনক ঘটনা। প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর আলাদা আলাদা অভিযোগ কেকর্ড করা হয়েছে। আমি বিষয়টি নিয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। তাছাড়াও স্কুলের ম্যানিজিং কমিটি ও শিক্ষার্থীসহ তাদের অভিভাবকদের সকলকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ দেওয়া প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

