ঝিনাইদহ জেলা এখন পিয়াজ নগরী

অবশেষে ঝিনাইদহ জেলার বাজার গুলো ভরে গেছে পিয়াজে, সাধারণ ক্রেতারা খুশী আবার খুশী নন সাধারণ কৃষক

তারেক জাহিদ, ঝিনাইদহঃ

অবশেষে ঝিনাইদহ জেলার বাজার গুলোতে পিয়াজে সয়লাব হওয়ায় সাধারণ ক্রেতারা এখন বেজায় খুশী। জেলার ৬টি উপজেলার বাজার গুলোতে হঠাৎ করে পিয়াজের দাম কমে যাওয়া দেখে সবাই হতবাক হয়ে গেছে। কোথাও তিল ধারণের ঠাই নেই। দেখে মনে হলো ঝিনাইদহ জেলা যেন পিয়াজের নগরী। জেলার শৈলকুপা উপজেলার বাজারে পিয়াজ সয়লাবের কারণে সাধারণ ক্রেতারা খুশী হলেও কৃষকরা হতাশ হয়েছে। শতশত ভ্যান ,নসিমন, করিমন, ইজিবাইক, বাইসাইকেল এ করে শৈলকুপা বাজারে পিয়াজ নিয়ে এসেছে সাধারণ কৃষকেরা। বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যপারীরা ছুটে এসেছে পিয়াজ কেনার জন্য। শৈলকুপা বাজারে এক সপ্তাহ আগেও পিয়াজ ঘাটতির কারনে প্রতি মণ পিয়াজ বিক্রি হয়েছে ২০০০ টাকা থেকে ২৫০০ টাকা মণ। সেই পিয়াজ ই গতকাল বিক্রি হয়েছে ৭০০ টাকা থেকে ৮০০ টাকা মণ। শুধু ব্যাপারীই না সাধারণ জনগনেরও পিয়াজ কিনতে দেখা যায়। পিয়াজের দর হাতের নাগালে পেয়ে সাধারণ ক্রেতারা খুব খুশী। মঙ্গলবার ও বুধবারে ৫০ থেকে ৬০ ট্রাক পিয়াজ ব্যাপারীদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেতে দেখা গেছে। টেকের হাট থেকে আসা ব্যাপারী কালাম বলেন ভাবতেও পারেনি ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা মণ দরে পিয়াজ কিনতে পারবো। যশোর থেকে আসা ব্যাপারী সালমান বলেন পিয়াজের দর কম পেয়ে বেশী করে কিনেছি। পিয়াজ কিনতে আসা সাধারণ ক্রেতা রহিম বলেন পিয়াজের দর কম হওয়ায় আমি খুব খুশী। তবে সাধারণ কৃষকেরা খুশী না । হাটফাজিলপুর থেকে আসা কৃষক আমিন বলেন অনেক আসা করে এসেছিলাম বেশী দরে পিয়াজ বিক্রি করতে পারবো কিন্তু তা হলো না। বাজারে কারো মুখে হাসি আবার কারো মুখে বিষন্নতার ছাপ দেখা গেছে। তবে শৈলকুপা বাজারে আরো পিয়াজের আমদানী হবে বলে সাধারণ জনগনের ধারণা। তবে এক থেকে দুই সপ্তাহ পর পিয়াজের দর আরো কমতে পারে বলে সবাই ধারনা করছে।