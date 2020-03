টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ‘ভ’য়ংকর’ এক দুঃস্বপ্নের নাম : মিসবাহ

স্পোর্টস ডেস্ক: অবশেষে চুরান্ত হলো বাংলাদেশের পাকিস্তান সফর। সব ঠিক থাকলে তিন টি-টোয়েন্টির সিরিজ খেলতে ২২ জানুয়ারি প্রথম দফা পাকিস্তানে যাবে বাংলাদেশ দল। এরপর ফেব্রুয়ারি আর এপ্রিলে আবারও যাবে দুই দফায়। গতকাল পাকিস্তান ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশ দলও মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে; কেবল ঘোষণার অপেক্ষা। পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি র্যাংকিংয়ের শীর্ষ দল, আর বাংলাদেশ ৯ নম্বরে। পার্থক্যটা পরিস্কার দেখা গেলেও বাংলাদেশকে নিয়ে হেলাফেলা করবে না পাকিস্তান।

পাকিস্তান র্যাংকিংয়ের শীর্ষ দল হলেও গত বছর ১০ ম্যাচ খেলে ৮টিতেই হেরেছে। দেশের মাটিতে সবশেষ সিরিজে ৮ নম্বর দল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশড হয়েছে পাকিস্তান। এরপর অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে স্বাগতিকদের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের সিরিজ হেরছে ২-০ ব্যবধানে। তাই টি-টোয়েন্টি র্যাংকিংয়ের শীর্ষ দলটির অবস্থা সুবিধার নয়। ঘরের মাঠে খেলা বিধায় ফেভারিটের প্রশ্নে তাই নিশ্চিতভাবেই এগিয়ে থাকবে পাকিস্তান। তারপরও শিষ্যদের সেরাটা দেওয়ার তাগিদ দিলেন পাকিস্তান কোচ মিসবাহ-উল-হক।

টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পারফর্মেন্স বেশ ল’ড়াকু। সর্বশেষ ভারত সফরে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ হেরেছে। যদিও ম্যাচগুলো হয়েছে খুব কাছাকাছি। তাই সাবেক তারকা ক্রিকেটার তথা বর্তমান জাতীয় দলের প্রধান কোচ মিসবাহ বলেন, ‘সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে বাংলাদেশ ভ’য়ঙ্কর দল। সম্প্রতি তারা অনেক ক্রিকেট খেলেছে। এরপরই পাকিস্তানে খেলতে আসছে। এই ফরম্যাটে অনেক হাড্ডাহাড্ডি ল’ড়াই হয়। আপনাকে সেরাটা দিয়ে খেলতে হবে। বাংলাদেশ যে কোনো দলকে হারানোর ক্ষমতা রাখে। আমরা এটা জানি। আমাদের জিততে হলে সেরা খেলাটা খেলতে হবে।’