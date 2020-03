ডোমারে প্রাইভেটকার-ট্রাক্টর সংঘর্ষে নিহত ২,আহত ৬

গোপাল চন্দ্র রায়-ডোমার(নীলফামারী)প্রতিনিধিঃ-নীলফামারীর ডোমারে প্রাইভেটকার ও ট্রাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ নারী নিহত হয়েছে। এ সময় প্রাইভেটকারের অপর ৬ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছে।

নিহতরা হলেন,ডোমার উপজেলার বোড়াগাড়ী ইউনিয়নের পুর্ব বোড়াগাড়ী লালার খামার গ্রামের জাহিদুল ইসলামের স্ত্রী রুনা বেগম(৩৫)ও পানিয়াল রহমানের স্ত্রী সকিনা বেগম(৫৫)। প্রাইভেটকারের আহত অপর ৬ যাত্রী আফিজার রহমানের স্ত্রী হামিদা বেগম(৪০),জাকির হোসেনের মেয়ে জয়িতা(১৪),রুহুল আমিনের স্ত্রী লতিফা বেগম(৪৫)ও ছেলে উমর ফারুক(৩৪),উমর ইসলামের মেয়ে জান্নাতি আকতার(১২),আব্দুল মজিদ(২২)। নিহত ও আহতদের সবার বাড়ী একই এলাকায়।

গত মঙ্গলবার(১০ মার্চ) রাত সাড়ে ৮টার দিকে ডোমার সদর ইউনিয়নের পাগলা বাজার এলাকায় ডোমার-দেবীগঞ্জ সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় লোকজন ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ডোমার থানার অফিসার্স ইনচার্জ(ওসি)মোস্তাফিজার রহমান সড়ক দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন,প্রাইভেটকারটি পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার তিস্তার হাট এলাকায় বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে বাড়ী ফেরার পথে ডোমার-দেবীগঞ্জ সড়কের পাগলা বাজার এলাকায় প্রাইভেটকার-ট্রাক্টরের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে রুনা বেগম নামের এক নারী ও ঘটনাস্থল থেকে হাসপাতারে নেয়ার পথে সকিনা বেগম নামের অপর এক নারী মারা যান। এছাড়া দুর্ঘটনায় আরও ৬জন আহত হয়েছে। তাদের উদ্ধার করে রংপুরসহ বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

