নবীনদের বরণ করে নিল রাবি প্রেসক্লাব

রাবি প্রতিনিধি: বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করে নিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাব (রাবি প্রেসক্লাব)।

বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রেসক্লাব কার্যালয়ে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবের সভাপতি সালমান শাকিলের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক বেলাল হোসাইন বিপ্লবের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, বিশ্ববিদ্যালয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনন্দ কুমার সাহা, প্রক্টর ও ভারপ্রাপ্ত ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. লুৎফর রহমান, ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ও প্রেসক্লাবের উপদেষ্টা হাছানাত আলী, বিশ্ববিদ্যালয় জিয়াউর রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ ও প্রেসক্লাবের উপদেষ্টা অধ্যাপক রেজাউল করিম বকসী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক সাজ্জাদ বকুল, মাছরাঙ্গা টেলিভিশন এর রাজশাহী ব্যুরো প্রধান গোলাম রাব্বানী প্রমুখ।

এসময় নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তারা বলেন, সাংবাদিক হতে হলে সততা, স্বচ্ছতা, সময়ানুবর্তিতার দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে সাংবাদিকতা করতে হবে। হলুদ সাংবাদিকতা থেকে দূরে থেকে সত্য ও ন্যায়ের কথা লেখনির মাধ্যমে জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে।

এসময় বক্তারা আরও বলেন, যে স্বপ্ন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে এসেছ সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তোমাদেরই প্রচেষ্টা চালাতে হবে। স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন বাঁধাগ্রস্ত করতে পারে এমন পথগুলো থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবে। এবং বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সচেতন থাকবে। তাহলেই লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে।

এদিকে নবীনদের উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করেন ক্লাবের দপ্তর সম্পাদক সম্পা সরকার।

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবের নতুন বছরের বর্ষপুঞ্জিকার মোড়ক উন্মোচন করেন অতিথিরা।

অনুষ্ঠানে নবীন শিক্ষার্থীদের ফুলেল শুভেচ্ছা, স্মরণিকা ও নতুন বছরের ক্যালেন্ডার প্রদানের মাধ্যমে বরণ করে নেয়া হয়।

এসময় অন্যান্যদের মধ্য উপস্থিত ছিলেন, রাবি প্রেসক্লাবের ২৯ তম কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি মানিক রাইহান বাপ্পী, বর্তমান কমিটির সহ-সভাপতি আসিফ হাসান রাজুসহ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা।