পলাশবাড়ীতে বরযাত্রীবাহী মাইক্রো-মোটর সাইকেল মুখোমুখি সড়ক দূর্ঘটনায় মুমূর্ষু পিতা-পুত্রকে রংপুর মেডিকেলে স্থানান্তর।

বায়েজীদ (গাইবান্ধা) :

পলাশ‌বাড়ী পৌর শহরের গাইবান্ধা সড়কের হাসপাতাল মোড়ে বরযাত্রীবাহী মাই‌ক্রো ও মটরসাই‌কেল মু‌খোমু‌খি সড়ক দূর্ঘটনা ঘ মুমূর্ষু আহত পিতা পুত্রকে চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেলে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় গাইবান্ধা থেকে ছেড়ে আসা বরযাত্রীবাহী হাইএইচ মাইক্রোবাসটি বগুড়ার উদ্দেশ্যে ও বাজাজ ডিসকভার মোটরসাইকেলে বাবা-ছেলে গাইবান্ধা যাওয়ার প্রাক্কালে পলাশবাড়ী হাসপাতালের সন্নিকটে আকস্মিক দূর্ঘটনার পতিত হন ৷

আহতরা হ‌লেন ঘোড়াঘাট উপ‌জেলার বলগাড়ী বাজার গ্রা‌মের ডা: নিরাপদ চন্দ্র‌ দেব(৪৫) ও রাজ‌দেব চন্দ্র(১৫)।আশংকাজনক অবস্থায় তাদের রংপুর মে‌ডি‌কেল ক‌লেজ হাসপাতা‌লে স্থানান্তর করা হ‌য়ে‌ছে।

দূর্ঘটনা কবলিত মাইক্রোবাস(ঢাকা মেট্রো চ-১৬-১৩৬৫)উল্টে যায়।দিনাজপুর -হ-১৩-১৯২৬ মোটরসাইকেলটি দুমড়ে মুচড়ে যায় ৷