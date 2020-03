শিবগঞ্জ আশার আয়োজনে সেবিকা সম্মেলন ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত

শিবগঞ্জ (বগুড়া) প্রতিনিধিঃ বগুড়ার শিবগঞ্জ “আশা” অফিসের আয়োজনে বুধবার টিএমএসএস হল রুমে সেবিকা সম্মেলন ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশের শীর্ষ স্থানীয় বে-সরকারি উন্নয়ন সংস্থা (আশা) সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের সহায়তা ও স্কুল থেকে ঝড়ে পড়া রোধ সহ সম্পন্ন নিজস্ব অর্থায়নে প্রাথমিক শিক্ষা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ শিক্ষা সেবিকা সম্মেলন ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। “আশা” কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান শাঁওলী ঝর্ণা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা এডিসি (শিক্ষা) মোঃ মাছুম আলী বেগ । অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা তাহমিনা খাতুন, জয়েন্ট ডেপুটি ডিরেক্টর “আশা” কেন্দ্রীয় কার্যালয় মোঃ আলী আজগর ভুঁইয়া, ডিভিশনাল ম্যানেজার মোঃ মিজানুর রহমান, এ্যাডিশনাল ডিভিশনাল ম্যানেজার মোঃ আব্দুল সাত্তার, জেলা ম্যানেজার এটিএম সরওয়ার জাহান, ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ রাশেদ নিজাম। অনুষ্ঠানে জেলার ৫টি অঞ্চলের আরএম এবং বিভিন্ন ব্র্যাঞ্চের বিএমসহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। আশা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান শাঁওলী ঝর্ণা সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, এ কর্মসূচির আওয়ায় বর্তমানে ৬৪টি জেলার ১২৫০টি আশা ব্রাঞ্চের ১৮ হাজার ৯শ ৫০ শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫ লক্ষ শিক্ষার্থী এই কর্মসূচির সুবিধা পাচ্ছে। শুধু তাই নয় এর অংশ হিসাবে বগুড়া জেলার ৩৩টি ব্র্যাঞ্চে ৫০৫টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৪ হাজার ২শত ৫৭ জন শিক্ষার্থী এই সুবিধার আওতায় এসেছে। প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্রে ১জন শিক্ষা সেবিকার মাধ্যমে পাঠদান পরিচালনা করা হচ্ছে। এসময় তিনি শিক্ষা কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দিক নির্দশনা মূলক বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জিএম মিজান শিবগঞ্জ বগুড়া

