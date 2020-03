ওয়েব সিরিজে খোলামেলা দৃশ্যে দেখা দিয়েছিলেন মিষ্টি মেয়ে আইরিন সুলতানা…

ট্র্যাপড’নামে একটি ওয়েব সিরিজে খোলামেলা দৃশ্যে দেখা দিয়েছিলেন মিষ্টি মেয়ে আইরিন সুলতানা। চরিত্রের প্রয়োজনে যেকোনো দৃশ্যেই অভিনয় করবো এমন কথা অনেকের মুখেই শোনা যায়। তবে আইরিন সুলতানাই সেখানে ব্যতিক্রম। তিনি মুখের কথায় নয়, কাজের বিশ্বাসী। তাইতো ‘ট্র্যাপড’-এ স্নানের দৃশ্যে হাজির হতে দ্বিধা করেননি। আবারও খোলামেলা দৃশ্যে হাজির হতে যাচ্ছেন দর্শকপ্রিয় এই অভিনেত্রী। ‘ধোঁকা’ নামের ওয়েব সিরিজে কাজ করেছেন আইরিন। এরই মধ্যে নতুন এই ওয়েব সিরিজের টিজার প্রকাশ হয়েছে। যেখানে সুইমিংপুলের নীল জলের পাশে আবেদনময়ী আইরিনকে দেখা গেছে। সাহসী খোলামেলা দৃশ্যে অভিনয় করেছেন তিনি।

এ ব্যাপারে আইরিন বলেন, ধোঁকা’য় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত একজন মেয়ের চরিত্রে দর্শকরা আমাকে দেখবেন। মেয়েটি মাফিয়া গার্ল। দেশের বাইরে বড় হয়েছে। এমন একটি মেয়ে, যে কখনও বাংলাদেশে যায়নি। তার পোশাক যেমনটা হওয়া স্বাভাবিক, তেমন পোশাকে আমি ওয়েব সিরিজে কাজ করেছি। ইন্দোনেশিয়ার বালিতে এর শুটিং হয়েছে।এটি পরিচালনা করেছেন অনন্য মামুন। লাইভ টেকনোলজির অনলাইন প্ল্যাটফরম সিনেস্পটের অ্যাপে দর্শকরা ‘ধোঁকা’ সামনে দেখতে পাবেন। ওয়েব সিরিজে আরও অভিনয় করেছেন সাঞ্জু জন, আঁচল ও এ বি এম সুমন।

২০০৮ সালের ‘প্যান্টেনা ইউ গট দ্য লুক’ প্রতিযোগিতায় ‘সেরা হাসি’ পুরস্কার পাবার পর শোবিজে যাত্রা শুরু করেন তিনি। এরপর বিজ্ঞাপন ও চলচ্চিত্র অভিনয় করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। ক্যারিয়ারে প্রথম চলচ্চিত্র ‘ভালোবাসা জিন্দাবাদ’র মাধ্যমেই বেশ আলোচনায় আসেন আইরিন। এরপর তার অভিনীত ‘ছেলেটি আবোল তাবোল মেয়েটি পাগল পাগল’, ‘এক পৃথিবী প্রেম’, ‘মায়াবিনী’ ছবিগুলো মুক্তি পেয়েছে। আইরিনের সবশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘পদ্মার প্রেম’।