করোনা ভাইরাসের ম’হামা’রিতে ইতালিতে অদ্ভু’ত অফার!

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: করোনাভাই’রাস এখন বৈশ্বিক ম’হামা’রী। পৃথিবী ব্যা’পী ছ’ড়িয়ে পড়েছে করোনা ভাইরাসের তা’ণ্ড’ব। ভাইরাসটির সং’ক্র’মণ রো’ধে প্রতিটি দেশেই নেওয়া হয়েছে স’র্বো’চ্চ স’তর্ক’তা। চীনের পর ভাই’রাসটি সবচেয়ে বেশি ভ’য়াব’হ আ’কার ধা’রণ করেছে ইউরোপের ইতালীতে। এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ এ দেশটিতে মা’রা গেছেন ১ হাজার ১৬ জন। আ’ক্রা’ন্ত ১৫ হাজারেরও বেশি।

পরি’স্থি’তি সা’মলা’তে পু’রো ইতালীতে জা’রি করা হয়েছে স’তর্ক’তা। কা’র্য’ত দেশটিকে অ’বরু’দ্ধ ঘো’ষণা করেছে সেদেশের সরকার। সরকারি-বেসরকারি কো’য়ারে’ন্টাই’ন সে’ন্টারের পাশাপাশি কেউ কেউ থাকছেন “সে’ল্ফ-কো’য়ারে’ন্টাই’ন”-এ।

এমন অ’বরু’দ্ধ পরি’স্থি’তিতে ইতালিতে থাকা মানুষের জন্য বিশেষ সুবিধা চালু করেছে অ্যা’ডা’ল্ট ক’ন্টে’ন্ট ওয়েবসাইট ‘প’র্নহা’ব’। দেশটির জনগণের জন্য আগামি ৩ এপ্রিল পর্যন্ত “ফ্রি’ সা’বস্ক্রি’পশন” সুবিধা দিয়েছে এই প’র্নসাই’টটি।আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইলের এক প্রতিবে’দনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবে’দনে বলা হয়, আগামী ৩ এপ্রিল পর্যন্ত এই ফ্রি সা’বস্ক্রি’পশন সুবিধা পাওয়া যাবে ইতালিতে। শুধুমাত্র ইতালীর বাসিন্দারা এই সময়ের মধ্যে ওয়েবসাইটটির প্রিমিয়াম ক’ন্টে’ন্টগুলো ফ্রী’তে উ’পভো’গ করতে পারবেন।পা’শাপা’শি, করোনা ভাইরাস সং’ক্র’মণ প্র’তিরো’ধ ও আ’ক্রা’ন্তদের চিকিৎ’সার জন্য অর্থ দেওয়ার ঘো’ষণাও দিয়েছে প’র্নহা’ব।

সংবাদ বিজ্ঞ’প্তিতে প’র্নহাব জানায়, “ইতালি, আমরা তোমাদের ভালোবাসি! চলতি মার্চ থেকে মডেলহাব প্ল্যা’টফ’র্মের লাভের অংশ সং’ক্র’মণকা’লীন সময়ে দান করবে প’র্নহা’ব।”২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত প’র্নহা’ব অ’ডা’ল্ট ক’নটে’ন্ট ভি’ডিওর জন্য বিশ্বব্যাপী বেশ জনপ্রিয়।

প্রসঙ্গ’ত, করোনা ভাই’রাস সং’ক্র’মণ প্র’তিরো’ধে ইতোমধ্যে ক’ঠো’র ব্যব’স্থা নিয়েছে ইতালীর প্রশাসন। জনগণের চলাচলে সী’মাবদ্ধ’তার নির্দে’শ জা’রি করে থাকতে বলা হয়েছে বা’ধ্যতামূ’লক কো’য়ারে’ন্টা’ইনে। এই আদে’শ অমা’ন্য করলে রয়েছে জে’ল-জ’রিমা’নার ব্যব’স্থা।