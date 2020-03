একজন_স্বাভাবিক জীবনযাপনের মানুষ যখন একজন বেপরোয়া উশৃংখল মাদকাসক্ত যুবকের হাতে আঘাতপ্রাপ্ত হয় তখন সমাজের কতিপয় অসাধু লোকের কারসাজিতে ও তারা মুক্তি পায় কিন্তু যখন নিজের গায়ে আসে তখন সবাই সাধু সাবধান হয়ে যায়। আজ আমার ভাইয়ের এই পরিস্থিতি আমাকে কখনো মেনে নিতে হবে আমি কল্পনায় ও ভাবতে পারি নাই আমার ভাই ছিল সহজ সরল অতি সাধারন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি মানুষ।

কিন্তু আজ এই উশৃংখল যুবকের হাতে যে ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে রক্তাক্ত হয়ে হাসপাতালের বিছানায় অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে এর উপযুক্ত বিচার হতেই হবে ইনশাল্লাহ।

আইনের বেড়াজালে যেন কোনভাবেই বেরিয়ে না আসতে পারে এই অপরাধী।

আমি #রায়পুর_থানার__ভারপ্রাপ্ত_কর্মকর্তা_ওসি #জনাব_তোতামিয়া_স্যারের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি***যে অপরাধীকে অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হয়েছে।

এবং বিচারের সম্মুখীন করতে পেরেছে অপরাধী যেই হোক তাকে যদি আপনি ছেড়ে দেন,

পরবর্তীতে সে আরো বড় অপরাধ করার প্রবণতা দেখাতে পারে এবং এর চেয়ে আরো বড়ো আপোরাধ কর্মকান্ড সমাজে সে ঘটাতে পারে।

তাই সকলকে সোচ্চার হতে হবে যেন কোনোভাবেই অপরাধীরা কারোর কাছে জায়গা না পায়।

আজ আমার ভাইয়ের এই পরিস্থিতির শিকার হয়েছে কাল আপনিও হতে পারেন।

তাই অপরাধী যেখানেই থাকবে আইনের হাতে তুলে দেবেন যেখানে অপরাধ হবে সেখানেই প্রতিবাদ করবেন গায়ের জোর যেখানে দেখাতে আসবে সেখানেই প্রতিবাদ করবেন আইন কারোর একার জন্য নয়, সবাই আইনের বেড়াজালে আবদ্ধ।

তাই পরিশেষে একটি কথাই বলব

#যার_চলে_যায়_সেই_বুঝে_হায়_বিচ্ছেদে_কি_যন্ত্রণা। আজ আমার বুকে যতটা যন্ত্রণা নিয়ে আমি হেঁটে বেড়াচ্ছি সে কি অসহ্য যন্ত্রণা আমার ভাই আজ আগাত প্রাপ্ত এত বড় একটা মরণ যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে আল্লাহ যদি তাকে নেক হায়াত দেয় সুস্থ করে তোলে আপনারা সকলে তার জন্য দোয়া করবেন। লিখব লিখব করেও লেখা হয়নি কারণ মনে যখন অশান্তির বেড়াজালে ঘুরে বেড়ায় কোন দিকেই প্রশান্তি পাচ্ছিনা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মুখ যখন হারিয়ে ফেলেছি তখন এক বুক দুঃখ নিয়ে হাটছি আর ভাবছি, #হায় এতদিন বুঝি দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছি।

#যেই ঘরে খেলি সেই ফ্ল্যাটেই ফুঁটো করলি প্রবাদ বাক্য।

গুনীজনের কথা গুলো কখনোই মিথ্যা নয়

তাই সকলেই বলব সাবধান হবেন পরবর্তী জীবনের জন্য

#অজগর মনে হয় আপনার ঘরের আশে পাশেই আপনার নিজের ঘরের ভিতর বসবাস করছে হয়তো আপনি নিজেও জানেন না কাল রাত আপনার হয়তো সেই অজগরের হাতে হতে পারে দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে লেখাটা লিখলাম সবাই আমার ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন

#আল্লাহ যেন তাকে নেক হায়াত দান করে

সুস্থ করে তোলে #আমিন।

