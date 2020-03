নেককার বদকার মহিলাদের ২৩ হাদিস

১. একজন নেককার মহিলা ৭০জন আউলিয়ার চেয়ে উত্তম।

২. একজন বদকার মহিলা এক হাজার বদকার পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট।

৩. একজন গর্ভবতী মহিলার দু’রাকাত নামায গর্ভহীন মহিলার ৮০ রাকাত

নামাযের চেয়ে উত্তম।

৪. গর্ভবতী মহিলার প্রত্যেক রাত এবাদত ও দিনগুলো রোযা

হিসেবে গণ্য করা হয়।

৫. একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে ৭০ বৎসরের নামায-রোযার নেকী

তার আমলনামায় লিখা হয়।

৬. প্রসবের সময় যে কষ্ট হয়, ব্যথা হয়, প্রতিবারের ব্যথার

কারণে হজের ছওয়াব দান করা হয়।

৭. সন্তান প্রসবের ৪০ দিনের মধ্যে মারা গেলে তাকে

শাহাদাতের মর্যাদা দান করা হয়।

৮. যে মহিলা বাচ্চাকে দুধ পান করান, তিনি প্রতি ফোঁটা দুধের

বিনিময়ে একটি নেকী লাভ করেন।

৯. যদি বাচ্চা কাঁদে আর ‘মা’ কোন প্রকার বদ দোয়া না দিয়ে তাকে

দুধ পান করান, আল্লাহ তাকে এক বৎসরের নামায ও এক বৎসরের

নেকী দান করেন।

১০. যখন বাচ্চার দুধ পান করানো হয়ে যায়, তখন আসমান থেকে

একজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে সে মাকে সুসংবাদ দান করে

যে, আল্লাহপাক তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজীব করে

দিয়েছেন।

১১. যে মহিলা বাচ্চার কান্নার জন্যে ঘুমাতে পারেন না, তিনি ২০ জন

গোলাম আযাদ করার নেকী পান।

১২. যে মহিলা তার অসুখের কারণে কষ্ট ভোগ করেন এবং

তারপরও সন্তানের সেবা করেন আল্লাহপাক এ মহিলার পিছনের

সব গুনাহ মাফ করে দেন এবং ১২ বৎসরের ইবাদতের ছাওয়াব দান

করেন।

১৩. স্বামী পেরেশান হয়ে ঘরে আসলে যে স্ত্রী

স্বামীকে খোশ-আমদেদ বলে এবং সান্ত্বনা দেয়, তিনি

জেহাদের অর্ধেক নেকী লাভ করেন।

১৪. যখন স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের প্রতি মহব্বতের

দৃষ্টিতে তাকান, তখন আল্লাহপাকও তাদের প্রতি মহব্বতের

দৃষ্টিতে তাকান।

১৫. যে মহিলা স্বামীকে আল্লাহর রাস্তায় পাঠান ও নিজেকে

হেফাযত করেন এবং ঘরে থাকেন, তিনি পুরুষের ৫০০ বৎসর

পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবেন এবং ৭০ হাজার ফেরেশতা

তাকে স্বাগত জানাবে এবং তিনি হুরদের নেত্রী হবেন। তাকে

বেহেশতে গোসল দেওয়া হবে। সে ইয়াকুতের ঘোড়ার

সওয়ার হয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করবে।

১৬. যে স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য, তার নামায ও অন্যান্য এবাদত

আসমানের উপরে উঠে না।

১৭. স্বামী যখন বাহির থেকে ঘরে ফিরে আসেন, তখন যদি

স্ত্রী তাকে খানা খাওয়ান ও স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন

খেয়ানত না করেন, তবে আল্লাহপাক সে স্ত্রীকে ১২

বৎসরের নামাযের সওয়াব দান করেন।

১৮. স্বামী স্ত্রীকে একটি মাসআলা শিক্ষা দিলে ৮০ বৎসরের

এবাদতের সমান সওয়াব পাবেন।

১৯. যে পবিত্র মহিলা নামায-রোযার পাবন্দী করেন ও স্বামীর

খেদমত করেন তার জন্য বেহেশতের ৮টি দরজা খুলে দেওয়া

হয়।

২০. যে মহিলা যিকিরের সাথে ঘর ঝাড়ু দেয়, আল্লাহপাক তাকে

“কাবাঘর” ঝাড়ু দেওয়ার সওয়াব দান করেন।

২১. যে মহিলা “বিসমিল্লাহ” বলে খাবার প্রস্তুুত করেন আল্লাহপাক

তার রুজির মধ্যে বরকত দান করেন।

২২. যে স্ত্রী তার স্বামীর সন্তুষ্টি অবস্থায় মারা যায়, তার জন্য

বেহেশত ওয়াজিব।

২৩. যে মহিলা পর্দা করে না, অন্য পুরুষকে নিজের দিকে

আকৃষ্ট করে, ঐ সমস্ত মহিলা বেহেশতে যাবে না, এমনকি

বেহেশতের সুঘ্রাণও পাবে না

