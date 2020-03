প্রাণঘাতী করোনায় আক্রান্ত হিজবুল্লাহ প্রধান হাসান নাসরুল্লাহ…

একের পর এক দেশে ছড়িয়ে পড়ছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। আক্রান্ত হচ্ছে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিরাও। এবার সেই তালিকার যোগ হলো লেবাননের ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হিজবুল্লাহর শীর্ষ নেতা হাসান নাসরুল্লাহ।জেরুজালেম পোস্ট লেবানন ও আরব গণমাধ্যমের বিভিন্ন সূত্র দাবি করেছে হিজবুল্লাহর প্রধান হাসান নাসরুল্লাহ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।সম্প্রতি ইরানের স্পিকার লারিজানির নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল হাসান নাসরুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ওই প্রতিনিধি দলের একজন করোনাতে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে হাসান নাসরুল্লাহ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

হাসান নাসরুল্লাহসহ হিজবুল্লাহর শীর্ষ নেতারা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন কিনা তা নিশ্চিত হতে পরীক্ষা করেছেন। বর্তমানে তিনিসহ শীর্ষ কয়েক নেতা কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন।যদিও হাসান নাসরুল্লাহর করোনায় আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি এখনও স্বীকার করেনি হিজবুল্লাহ। তারা এ বিষয়ে হ্যাঁ বা না কিছুই বলছে না। হাসান নাসরুহল্লাকে সর্বশেষ গত মাসের শেষ দিকে প্রকাশ্যে দেখা গিয়েছিল। এরপর থেকে তিনি লাপাত্তা।