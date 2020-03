বদলগাছীতে ৮টি গাঁজার গাছ সহ একজন আটক

বদলগাছী (নওগাঁ) প্রতিনিধি ঃ নওগাঁর বদলগাছীতে ৮টি গাঁজার গাছ সহ ফারুক হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে থানা পুলিশ। জানাযায়, উপজেলার কোলা গ্রামের মৃত ছুন্চা মন্ডলের ছেলে মোঃ ফারুক হোসেন (৫০) বাড়ীর অদুরে আখ ক্ষেতের মধ্যে ৮টি গাঁজার গাছ রোপন করেছিলেন। বর্তমানে গাছগুলোর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ ফুট। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ১২ মার্চ বৃহষ্পতিবার বিকাল ৫টায় এসআই গৌরাঙ্গ মোহন রায় এর নেতৃত্বে এএসআই আবু বক্কর সিদ্দিক, এএসআই ইকবাল হোসাইন, এএসআই মিলন কুমার রায় এক অভিযান চালিয়ে উক্ত ৮টি গাঁজার গাছ সহ ফারুক হোসেনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। এভাবে লুকিয়ে ছাপিয়ে উপজেলার পল­ীগ্রামের বিভিন্ন স্থানে গাঁজার চারা রোপন করা হলেও মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের উদাসীনতার কারণে তা রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

এ বিষয়ে থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চৌধুরী জোবায়ের আহম্মদ এর সংগে মোবাইল ফোনে কথা বললে তিনি জানান ৮টি গাঁজার গাছ সহ ফারুক হোসেনকে আটক করা হয়েছে। গাঁজা গাছগুলির ওজন ৩ কেজি। তার বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

