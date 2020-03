ভালোবাসা দিবসে ফুল নয়, শিশুদের হাতে পবিত্র কোরআন তুলে দিলেন পুলিশ সদস্য

বরিশাল থেকে : গতকাল ১৪ ফেব্রুয়ারী ছিল বিশ্ব ভালবাসা দিবস। এদিন মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব, মমতা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয়ে নানা আয়োজনে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে পালিত হয়েছে দিনটি। কিন্তু এমনই এক দিবসে ফুল নয়, এতিমদের হাতে পবিত্র কোরআন তুলে দিলেন এক পুলিশ সদস্য।

শুক্রবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় মাদ্রাসায় গিয়ে শিশুদের হাতে ১৩ খানা পবিত্র কুরআন শরীফ তুলে দেন সেই পুলিশ সদস্য। জানা যায়, বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলার দিদিহার নলেশ্রী হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও ইয়াতিম খানার শিশুদের মাঝে এই কোরআন বিতরণ করেন বানারীপাড়া থানার এএসআই, মো. জাহিদ হোসেন।

এবিষয়ে এএসআই মো. জাহিদ হোসেন জানান, ভালবাসা দিবসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। বরং সারা বছরই সবাইকে বিলিয়ে দেয়া উচিত। তবে আজকাল ভালবাসা শুধু ফুল বিনিময়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছুই নয়৷ তাই এসবের ভিড়ে সওয়াবের নিয়তে শিশুদের পবিত্র কুরআন শরীফ উপহার দিয়ে ভিন্ন কিছু করার চেষ্টা করেছি৷