মাধবপুরে জুয়ার বোর্ডের পাহাড়াদারের রহস্য জনক মৃত্যু

মহিউদ্দিন আহমেদ, মাধববপুর (হবিগঞ্জ)।।

হবিগঞ্জের মাধবপুরে ইসমাইল হোসেন নামের(৫৮) এক জুয়ার বোর্ডের পাহাড়াদারের রাহস্যজন মৃত্যু হয়েছে।

তিনি উপজেলার নয়াপাড়া ইউনিয়নের ইসলামাবাদ গ্রামের মৃত তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে।

শুক্রবার (১৩ ই মার্চ)দুপুরে মাধবপুর থানা পুলিশ তার বাড়ির পাশে রেল সড়কের নিকট থেকে তার লাশ উদ্ধার করে।

খবর পেয়ে হবিগঞ্জের সহকারী পুলিশ সুপার নাজিম উদ্দিন,মাধবপুর থানার অফিসার ইনচার্জ ইকবাল হোসেন,পরিদর্শক(তদন্ত) গোলাম দস্তগীর ও আখাউড়া সিলেট রেল সেকশনের শ্রীমঙ্গল রেলওয়ে থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

নিহতের মেয়ে নূরজাহান জানান,রেল লাইনের পূর্ব পাশে চা বাগান এলাকায় প্রতিরাতেই জুয়া খেলার একটি বোর্ড বসে। আমার বাবা সে জুয়া খেলা পাহারা দিত অর্থাৎ আইন শৃংখলা বাহিনী সহ এলাকাবাসী কেউ বাধা দিতে বা জুয়া খেলা বন্ধ করতে আসলে জোয়ারীদের কে অগ্রীম খবর দিত।আর এ কাজের বিনিময়ে আমার বাবা কে জুয়ারীরা প্রতিদিন ৫০০টাকা করে দিত এবং এদিয়া ই আমাদের সংসার চলত।

প্রতিদিনের ন্যায় গতকাল রাত ১০ টা একাজের উদ্দেশ্যে বাবা ঘর থেকে বাহির হয় আর আজ ভোরে আমাদের গ্রামের রেল লাইনের পাশে বাবার লাশ ক্ষতবিক্ষত দেখতে পাই ।

তাদের পরিবারের অভিযোগ তার বাবাকে পরিকল্পতি ভাবে হত্যা করে লাশ রেল লাইনের পাশে ফেলে যায়।

মাধবপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ইকবাল হোসেন বলেন নিহতের লাশের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। লাশ উদ্ধার করে হবিগঞ্জের মর্গে প্রেরন করা হবে। নিহতের পক্ষে অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।