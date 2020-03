লক্ষ্মীপুরে আড়াই বছর পর মায়ের কোলে ফিরলো মূছা

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধিঃ লক্ষ্মীপুরে নিখোঁজ শিশু মূসা (১১) প্রবাস ফেরত মায়ের কোলে ফিরেছে। সৎ নানি ও মামার নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আড়াই বছর আগে হঠাৎ একদিন সকালে ঘর থেকে বের হয়ে যায় শিশুটি।

বুধবার (১১ মার্চ) দুপুরে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার ও সিনিয়র সহকারী জজ মুহম্মদ ফাহ্ধসঢ়;দ বিন-আমিন চৌধুরী শিশুটিকে তার মা খতিজা বেগমের কাছে হস্তান্তর করেন। এসময় জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নুরুল ইসলাম পাটওয়ারী উপস্থিত ছিলেন। সমাজেসেবা কার্যালয় সূত্র জানায়, ২০১৯ সালের ১ আগস্ট চাঁদপুরের ওয়ারলেস মোড় এলাকা থেকে জিয়া উদ্দিন নামে এক ব্যক্তি মূছাকে উদ্ধার করে। পরে তিনি শিশুটিকে নিয়ে চাঁদপুর সদর মডেল থানায় একটি জিডি (৬০/০১.০৯.২০১৯) দায়ের করেন। আদালতের মাধ্যমে পুলিশ মূছাকে চাঁদপুর শিশু পরিবারে হস্তান্তর করে। পরে ৪ আগস্ট সেখান থেকে তাকে লক্ষ্মীপুর শিশু পরিবারে হস্তান্তর করা হয়।

এরপর থেকে মূছা লক্ষ্মীপুর শিশু পরিবারে ছিল ও তাকে বিদ্যালয়েও ভর্তি করা হয়েছে। এরমধ্যে তার তথ্য অনুযায়ী সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ এলাকায় তার আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজেও পাওয়া যায়নি। ফের তার তথ্য অনুযায়ী মঙ্গলবার (১০ মার্চ) কমলনগর উপজেলা মুন্সিরহাট এলাকায় যাওয়া হয়। সেখানে সে তার খালার বাড়ি চিনতে পারে। ওই বাড়িতে গেলে তার মা খতিজা বেগমকেও পাওয়া যায়। শিশু মূছা ও তার মা খতিজা বেগম জানায়, প্রায় ৫ বছর আগে খতিজার স্বামী সাখাওয়াত উল্যা তাদেরকে ছেড়ে চলে যায়। সাখাওয়াত সদর উপজেলার চরমনসা গ্রামের বাসিন্দা।

প্রায় ৩ বছর আগে কাজের সন্ধানে খতিজা সৌদি আরব যান। তখন ছেলে মূছাকে সদর উপজেলার পুরাতন তেওয়ারীগঞ্জ এলাকায় তার সৎ মা কাজল আক্তারের কাছে রেখে গেছেন। কিন্তু প্রায়ই মূছাকে সৎ নানি ও মামা গিয়াস উদ্দিন মারধরসহ বিভিন্ন ধরণের শারিরীক নির্যাতন করতো, ঠিকমত খেতে দিতো না। এসব নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আড়াই বছর আগে এক সকালে মূছা নানির বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

লক্ষ্মীপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নুরুল ইসলাম পাটওয়ারী বলেন, মূছার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী তার মাকে খুঁজে পেয়েছি। পরে তার মায়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে শিশুটিকে হস্তান্তর করা হয়েছে।