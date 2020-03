শুধু মুড়ি খেয়েই বেঁচে আছে হাফেজিয়া মাদ্রাসার শতাধিক এতিম শিশু!

নিউজ ডেস্ক : বরিশাল নগরীর পলাশপুর ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ৭ নম্বর সড়কের গুচ্ছ গ্রাম সংলগ্ন রহমানিয়া কিরাতুল কুরআন হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার শতাধিক এতিম শিশু প্রায় না খেয়েই জীবন-যাপন করছে। মাদ্রাসাটিতে বিদ্যুৎ ও নেই।

এই সমস্যা সমাধানে অনতিবি’লম্বে বিদ্যুৎ বিভাগ, সিটি করপোরেশনসহ সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মাওলানা নুরুল ইসলাম ফিরোজী।

এদিকে ওপর ম’রার ওপর খ’রার ঘা’য়ের মতো রয়েছে পানি ও বিদ্যুৎ সমস্যা। শুধু তাই নয় বর্তমানে অর্থের অভাবে না খেয়ে জীবন-যাপন করছে শতাধিক এতিম শিশু।

গত এক সপ্তাহ ধরে মাদ্রাসায় চাল-ডাল না থাকায় দুপুরে মুড়ি খেয়ে বে’চেঁ আছে এতিমরা। অন্য দিকে মাদ্রাসার কাজ বন্ধ। মাদ্রাসার পরিচালক টাকার চিন্তায় হ’তাশ হয়ে পড়ছে। এতিমদের চোখে কা’ন্না ঝ’ড়। চলছে আর্থিক সংকটে এতিমদের জীব।

মাদ্রাসার পরিচালক ফিরোজী সাহেব বার্তা বাজার কে কা’ন্না জড়িত কন্ঠে বলেন, অর্থ সংকটে ছাত্রদের বিদ্যুৎ, পানি সং’কটের পাশাপাশি খাবার সং’কট দেখা দিয়েছে। ছোট ছোট এতিম শিশুদের দুপুরে ভাতের পরির্বতে খাওয়াতে হচ্ছে মুড়ি।