মেয়েটাকে আজও দেখলাম কৃষ্ণচুড়া গাছটার নিচে বসে থাকতে। এই নিয়ে এক সপ্তাহ হলো মেয়েটাকে রোজ একবার দেখি। ওখানে বসে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সামনের মাঠের দিকে। আমি ওই সময় টিউশনি থেকে বাসায় ফিরি।কিন্তু মেয়েটা একা একা কেন বসে থাকে আমি ভেবে পাইনা।

,

মেয়েটা দেখতে খুব সুন্দর না কিন্তু অসম্ভব মায়াবতী। কাজল কালো চোখে মিশানো থাকে হালকা কাজলের ছোঁয়া। মুখে লেগে থাকে মিষ্টি হাসি। লম্বা চুলে খোপায় গুঁজে দেওয়া থাকে একটা কাঠাল চাপা ফুল। সে এক অপরুপ মায়াবী চেহারা।

,

দিন দিন ওই মায়াবতীর মায়ার পরে যাচ্ছি। উঠতে বসতে তাকে ভাবি।মেয়েটার নাম জানি না কোথায় থাকে তাও জানি না। শুধু জানি সে একজন মায়াবতী। আর এই মায়াবতী কে সারা জীবনের জন্য কাছে পেতে মন ব্যাকুল হয়ে আছে।

,

হঠাৎ করে এক সপ্তাহ মেয়েটা আসছে না। আমি রোজ টিউশনি করে ফিরার পথে তাকে খুজি কিন্তু পাই না।বাসা ও চিনি না।কোথাও পাবো ওকে। ভিতরে ভিতরে কষ্ট নীল হতে লাগলাম ওর কিছু হলো নাতো? অবশ্য আমার ভালোবাসাটা একতরফা। মায়াবতী কিছু জানে ও না।একটা ছেলে তাকে পাগলের মতো ভালোবাসে।

,

আজ এক সপ্তাহ পর ওকে দেখতে পেলাম। সেই গাছের নিচে। ওকে দেখে অসম্ভব ভালো লাগলো। তাই ঠিক করলাম দেরি না করে ওকে আজই প্রপোজ করবো।লাল টুকটুকে একটা গোলাপ নিলাম। আমি আস্তে আস্তে হেটে যাচ্ছি মায়াবতীর কাছে। মনে অজস্র আনন্দ তাকে পাওয়ার আনন্দ।

,

আমি ফুল টা হাতে দেবো ঠিক তখন ই একটা বারো তেরো বছরের ছেলে দৌড়ে এসে বললো,

–আপু বাসায় চলো খেলা শেষ কাল আবার আসবো।

,

মায়াবতী একটু হেসে দিলো।কি মিষ্টি সেই হাসি।তারপর ব্যাগের ভিতর থেকে একটা ভাজ করা লাঠি বের করে সোজা করে হাঁটতে লাগলো।আর ছেলেটা ধরে নিয়ে যেতে লাগলো। তাঁর মানে মায়াবতী অন্ধ। চোখে দেখতে পায় না।বুকটা কেঁপে উঠলো। কিন্তু প্রথম ভালোবাসা যে তাই ছাড়তে পারলাম না।দৌড়ে গিয়ে ফুল টা দিয়ে বললাম মায়াবতী তোমাকে আমি ভালোবাসি।

,

আমার কথা শুনে দুজনেই অবাক। মায়াবতী ফুলের দিকে তাকিয়ে আছে। হয়তো বৃথা দেখার চেষ্টা করছে।তারপর আমার হাতে দিয়ে বললো,

— আমার ব্লাড ক্যানসার। মাত্র পঁচিশ দিন বাঁচবো। আপনি হয়তো ভুল করছেন। ফুল টা অপাত্রে দান করেছেন।

,

এই বলেই ফুল টা আমার হাতে দিয়ে চলে গেলো। আমি কিসে কষ্ট পাচ্ছি বুঝতে পারছি না প্রথম প্রেম এ হেরে যাওয়ায় নাকি একজন মায়াবতী দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ায়। ফুল টা বুকের সাথে চেপে ধরে হাটতে লাগলাম। এই ফুলের মাঝে আমি আমার মায়াবতী কে অনুভব করবো। এপারে তোমাকে পাইনি ওপরে ঠিক তোমাকে চেয়ে নেবো।