আপনি কী করে বুঝবেন এটি সাধারণ সর্দি-কাশি নাকি করোনাভাইরা’সে আ’ক্রা’ন্ত হওয়ার লক্ষণ?

এক্সক্লুসিভ ডেস্ক: ঋতু বদলের এই সময়ে ঘরে ঘরে সর্দি-কাশি দেখা দেয়া খুব স্বাভাবিক চিত্র। এদিকে করোনার আত’ঙ্কে কো’ণঠা’সা মানুষ। তাই সর্দি-কাশি হলেই কি ঘরে ব’ন্দি থাকতে হবে? নাকি সাধারণ অসুখ মনে করে তার নিরাময় করবেন? এখন কথা হলো, আপনি কী করে বুঝবেন এটি সাধারণ সর্দি-কাশি নাকি করোনাভাইরা’সে আ’ক্রা’ন্ত হওয়ার লক্ষণ? চলুন জেনে নেয়া যাক চিকিৎসকরা কী বলছেন-

জ্বর-সর্দি-হাঁচি-কাশি হলে অন্যান্যবারের মতোই ঘরোয়া উপায় মেনে চলুন। ঘরে শুয়ে-বসে বিশ্রাম নেবেন। হালকা খাবার খাবেন। হালকা গরম পানি খাবেন পর্যাপ্ত। দরকার মতো প্যারাসিটামল, কাশির ওষুধ খাবেন একটু আধটু। হাঁ’চি-কাশির সময় পরিষ্কার রুমাল ব্যবহার করবেন। শিশু, বয়ষ্ক, রুগ্ণ ও গর্ভবতীদের থেকে দূরে থাকবেন। এটুকু করলেই ধীরে ধীরে শরীরের রোগ প্রতিরো’ধ ক্ষমতার মাধ্যমেই ভাইরাসকে কাবু করা যাবে। তখন বুঝতে হবে এটা সাধারণ ফ্লু-ই ছিল।

যদি ১০ দিনেও অসুখ না কমে তবে অবশ্যই সরকারি হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে সমস্যা জানাবেন। দায়িত্বে থাকা মেডিকেল অফিসার আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে করোনা হয়েছে কি না তা বুঝতে পরীক্ষার ব্যবস্থা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন।

মেডিকেল টিম ঠিক করবে অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্য ওষুধ খেতে হবে কি না। আপনার যদি কোনও রিস্ক ফ্যাক্টর না থাকে, অর্থাৎ সম্প্রতি বিদেশ যাননি বা আশপাশে এ ধরনের রোগী নেই, তা হলে ভয় তুলনায় অনেক কম।

কিন্তু আশপাশে এ ধরনের রোগী নেই তা কী করে বোঝা যাবে? হাঁ’চি-স’র্দি নিয়ে তো অনেকেই ঘুরে বেড়ান। তাদের কারো যদি এই সং’ক্রম’ণ হয়ে থাকে ও তিনি যদি ধারেকাছে এসে হাঁচি-কাশি দেন, তাহলে সমস্যা হতেই পারে।

চিকিৎসকদের মতে, এই ভাইরা’স যদি ১০০ জনকে সং’ক্রা’মিত করে তার মধ্যে ১০-১৫ কি ২০ জনের অবস্থা জটিল হয়। বিপদ হয় দু’-এক জনের। বাকি ৮০-৮৫ শতাংশ মানুষের সাধারণ ভাইরা’স সং’ক্রম’ণের মতো উপস’র্গ হয়। শরীরে অ্যা’ন্টিব’ডি তৈরি হলে তা নিজের নিয়মেই কমে যায়। তবে এরা অসুস্থ শরীরে রোগ ছ’ড়াতে পারে। কিন্তু তাতেও উদ্বেগের কিছু নেই। প্রথমত, রোগ হলেও ৮০-৮৫ শতাংশ সম্ভাবনা যে আপনি প্রথম প্রথম অসুখটা টেরও পাবেন না। কাজেই রোগ হচ্ছে এমন কোনো জায়গায় যদি সফর না করে থাকেন, তা হলে নূন্যতম সচেতনতা মেনে চললেই হবে।

কিছু বিষয়ে খেয়াল রাখুন:

কারও যদি হার্ট-লাং-কিডনি-লিভারের ক্র’নিক অসুখ না থাকে, বা কোনো অসুখ বা ওষুধের কারণে শরীরের নিজস্ব রোগ প্র’তিরো’ধ ক্ষমতা কমে না যায় কিংবা বয়স খুব বেশি না হয়, তাহলে ভ’য় নেই।

রোগের উপস’র্গ দেখা দেয়ার পর ৭২ ঘণ্টা অপেক্ষা করা যেতে পারে। তার পর যদি দেখা যায় উপস’র্গ কমার বদলে বাড়ছে, প্র’বল জ্ব’র উঠছে বা শ্বাসক’ষ্ট হচ্ছে, রক্তচাপ কমে মাথা ঘুরছে, প্রলা’প ব’কতে শুরু করছেন, তাহলে তা বি’পদের লক্ষণ।

এখনও পর্যন্ত এ রোগের প্রতিষে’ধক বা নির্দিষ্ট ওষুধ কিছু নেই। উপস’র্গ হলে তবে তা কমানোর চিকিৎসা করা হয়। আর এতেই ৯৭-৯৮ শতাংশ মানুষ সেরে যান।