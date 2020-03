এক নজরে দেখে নিন বাংলাদেশের পরবর্তী ৬ সিরিজের সময় সূচি

কিছু দিন আগে শেষ হল বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে সিরিজ। কাল থেকে সুরু হচ্ছে ডিপিএল। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের ২০২০ সালের শুরুটা হয়েছিল পাকিস্তান সফর দিয়ে, যদিও তিন দফার সেই পাকিস্তান সফর এখনো শেষ হয়নি। শেশগ দফা হবে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে।

তৃতীয় দফা পাকিস্তান সফরে বাংলাদেশ খেলার কথা একটি করে ওয়ানডে ও টেস্ট। ১ এপ্রিল করাচিতে অনুষ্ঠিত হবে একমাত্র ওয়ানডে। আর এই করাচিতেই ৫ এপ্রিল শুরু হবে দুই ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট। যদিও করোনা ভাইরাসের জন্য এই সিরিজ এক প্রকার বাতিল হয়ে আছে, শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকি!

এদিকে টাইগারদের পরবর্তী আন্তর্জাতিক সিরিজ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। সেই সিরিজে টাইগাররা খেলবে তিনটি ওয়ানডে ও চারটি টি-টোয়েন্টি। ওয়ানডে সিরিজ আয়ারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হলেও টি-টোয়েন্টি সিরিজের ভেন্যু ইংল্যান্ড।

আর জুনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঘরের মাটিতে দুটি টেস্ট খেলবে বাংলাদেশ। টেস্ট দুটি অনুষ্ঠিত হবে চট্টগ্রাম ও ঢাকায়। এরপর শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে হোম-অ্যাওয়ে সিরিজ খেলবে টাইগাররা, মাঝখানে থাকবে বিশ্বকাপও।

চলুন এক নজরে ২০২০ সালের বাংলাদেশ জাতীয় দলের বাকী সিরিজগুলোর সময়সূচি দেখেনি…

বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান:একটি ওয়ানডে (১ এপ্রিল, করাচি), একটি টেস্ট (৫-৯ এপ্রিল, করাচি)।

বাংলাদেশ বনাম আয়ারল্যান্ড:তিনটি ওয়ানডে (১৪, ১৬, ১৯ মে, স্টরমন্ট), চারটি টি-টোয়েন্টি (২২, ২৪, ২৭ ও ২৯ মে, দ্যা ওভাল, কেলমসফোর্ডম ব্রিস্টল, এজবাস্টন)।

অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশ সফর:প্রথম টেস্ট: ১১-১৫ জুন-চট্টগ্রাম।দ্বিতীয় টেস্ট: ১৯-২৩ জুন- ঢাকা।

বাংলাদেশের শ্রীলংকা সফর:(৩ টেস্ট)-জুলাই থেকে আগস্ট-২০২০।

নিউজিল্যান্ডের বাংলাদেশ সফর:(২ টেস্ট)-আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর-২০২০

এশিয়া কাপ (টি-টোয়েন্টি)সেপ্টেম্বর-২০২০।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ:অস্ট্রেলিয়া (অক্টোবর থেকে নভেম্বর-২০০২)।