খেলা হবে দর্শক শূন্য, ম্যাচের ভেন্যুতে নিষিদ্ধ হচ্ছে দর্শক

করোনাভাইরাস ছড়িয়ে গেছে গোটা বিশ্বে। এর থাবা থেকে রক্ষা পায়নি ক্রীড়াঙ্গনও। ইতিমধ্যেই প্রথমবারের মত সাক্ষী হয়েছে দর্শক শূন্য ফুটবল ম্যাচ। বিভিন্ন দেশে বেশ কয়েকটি ম্যাচ বাতিলও হয়েছে। করোনার থাবায় এখন ক্রিকেটাঙ্গনও। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের ম্যাচ দর্শকবিহীন স্টেডিয়ামে খেলার চিন্তা চলছে।

তাদের এমন ভাবনার সাথে একমত পাকিস্তানও। করাচিতে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) বাকি সব ম্যাচেই দর্শকদের স্টেডিয়ামে ঢোকার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আজ ১৩ মার্চ থকে করাচির সব ম্যাচে গ্যালারি শূন্য রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিসিবি।

শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের পাকিস্তান সফরের শেষ পর্ব এই করাচিতেই। ধারনা করা হচ্ছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচের ভেন্যুতে নিষিদ্ধ হতে পারে দর্শক উপস্থিতি। আবার আগামী দুই সপ্তাহে করোনাভাইরাস সংক্রমণ আরও বেড়ে গেলে সফর বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।