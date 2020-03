চূড়ান্ত হল বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়ার সফর, জেনেনিন ম্যাচের সময়সূচি

টেস্ট বিশ্বকাপ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ হিসেবে ৩ বছর পর এ বছর সামনে জুন মাসে ২ টেস্ট খেলতে বাংলাদেশে আসবে অস্ট্রেলিয়া। অজিরা এ সফর চূড়ান্ত করেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।

বিসিবি জানায়, জুন মাসের শুরুর দিকে বাংলাদেশে আসবে অস্ট্রেলিয়া। এসেই তারা একটি চারদিনের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে। যদিও তাদের আসার তারিখ ও চারদিনের ম্যাচের তারিখ এখনো জানানো হয়নি।

প্রস্তুতি ম্যাচের পর ১১ থেকে ১৫ জুন চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্ট খেলবে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া। ১৯ থেকে ২৩ জুন দ্বিতীয় টেস্ট হবে মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে সর্বশেষ বাংলাদেশে টেস্ট খেলতে এসেছিল অস্ট্রেলিয়া। সেবার মিরপুরে অস্ট্রেলিয়াকে প্রথমবার হারিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশ। দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ হয়েছিল ১-১ ড্র।