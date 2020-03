মাশরাফীর অবদানের কথা আইসিসির ওয়েব সাইটেও

স্পোর্টস ডেস্ক : অধিনায়ক মাশরাফীর বিদায়ী ম্যাচে বিশ্ব গণমাধ্যমের গুরুত্বের সঙ্গে সংবাদ ছাপিয়েছে। আইসিসির ওয়েব সাইটেও বাংলাদেশের ক্রিকেটে মাশরাফীর অবদানের কথা তুলে ধরা হয়েছে। একাধিক সংবাদ করেছে ক্রিকেটের জনপ্রিয় মাধ্যম ক্রিকইনফো।

এছাড়াও ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, যুক্তরাজ্য,অস্ট্রেলিয়ার গণমাধ্যমে বেশ গুরুত্ব পেয়েছে মাশরাফীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের শেষ ম্যাচ খেলার খবরটি।

তাছাড়াও প্রিয় সতীর্থকে স্মরণ করে ফেসবুকে পোস্ট করেছেন সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহীম, তামিম ইকবাল, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ছাড়াও বাকি ক্রিকেটাররা। দেশের ক্রিকেট সমর্থকরাও পোস্ট করেছে মাশরাফীকে নিয়ে।