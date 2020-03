অশরীরী নীলি

নীলির কথা শুনে আমি খানিকটা হেসে

দিলাম । বললাম

-আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে আমার ভয়

করছে ?

নীলি কিছু না বলে কেবল আমার দিকে

তাকিয়ে রইলো । জানালার ওপাশটা

বেশ অন্ধকার । আমি নীলির চেহারা

পরিস্কার বুঝতে পারছি না তবে কেন

জানি মনে হল ও গভীর চোখে আমার

দিকে তাকিয়ে আছে । ওর চোখ একটা

বিশ্ময় কাজ করছে ।

কে বলে যে কেবল মানুষেরাই বিশ্মিত

হতে পারে !! অশরীরীরাও যে বিশ্মিত

হতে পারে তা নীলির চেহারা না

দেখলে আমি ঠিক মত বুঝতে পারতাম

না !

নীলি জানালা ভেদ করে আমার ঘরে

চলে এল । যেমন করে আমরা দরজার পর্দা

সরিয়ে ঘরে ঢুকি ঠিক সেভাবে ।

ব্যাপার টা এমন যেন খুব স্বাভাবিক

একটা ঘটনা । অন্য কেউ হলে এতোক্ষনে

মনে হয় চিৎকার চেঁচামিচি করে কানের

পর্দা ফাটিয়ে ফেলতো আমি নিজেকে

সামলে নিলাম । তবে এই সামলে

নেওয়াটা এমনি এমনি হয় নি !

এখানে ভাড়ায় এসেছি খুব বেশি দিন হয়

নাই । প্রথমেই যখন এখানে ভাড়ায় আসি

ঘর ভাড়া শুনে একটু অবাকই হয়েছিলাম ।

তার উপর আমি ব্যাচেলর জেনেও

আমাকে যখন ভাড়া দিতে রাজি হয়ে

গেল তখন আসলেই একটু অবাক না হয়ে

পারলাম না !

এমন ফ্যামিলি বাসায় সহজে বাড়ির

মালিকেরা ব্যাচেলরদের বাসা ভাড়া

দিতে চায় না ! অন্য সব ফ্লোর গুলো

ভাড়া দেওয়া কেবল এই ফ্লোরে কেউ

নেই । তখন অবশ্য কোন প্রকার সন্দেহ হয়

নাই ।

আমি নিশ্চিন্তে উঠে গেলাম । সব থেকে

বড় সুবিধা হল আমার অফিস থেকে বাসা

টা থেকে একদম কাছে । হেটে যাওয়ার

দুরুত্বে । কদিন ভালই কাটছিল । কেবল

সমস্যা ছিল যে রাত হলেই আমার ঘর টা

একটু বেশি ঠান্ডা হয়ে যেত । ভালই হত

যে প্রচন্ড গরম ছিল বাইরে কিন্তু আমি

এসি চালু না করেও ঠান্ডার আরাম

পেতাম ।

আরেক টা ব্যাপার যে বাড়ির মালিক

প্রতিদিন সকালে এসে আমার খোজ খবর

নিয়ে যেত । আমার কোন সমস্যা হচ্ছে

কি না কিংবা আমি ভাল আছি কি না !

কথা বলার সময় বাড়িওয়ালার চেহারায়

একটা অন্য রকম দুষ্চিন্তার ছাপ দেখতে

পেতাম । তবে আমি যখন বলতাম কোন

সমস্যা নেই তখন ভদ্রলোকের চেহারা

দেখে মনে হত যেন বুকের ওপর থেকে ১০

মণের একটা পাথর সরে গেল ।

আমার তারপর থেকেই খানিকটা সন্দেহ

তৈরি হল । এখন সন্দেহ তৈরি হলেই তো

বাড়ির মালিকের কাছে গিয়ে বলা যায়

যে আঙ্কেল আপনার বাড়িতে কি কোন

ভুত আছে ! আর জানতে চাইলেই উনি

কেনই বা বলবেন ? তার উপরে বাড়ি

থেকে চলে যেতে বলতে পারেন । আমি

কেন এতো চমৎকার জায়গা ছাড়বো !!

তবে একদিন পাড়ার দোকানের কাছে

জানতে চাইলাম । প্রথমে তো ব্যাটা

বলতেই চায় না । তবে আমি ঐ ফ্ল্যাটে

দুই সপ্তাহের উপরে আছি এবং

নিশ্চিন্তে আছি দেখে দোকানদার বেশ

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো ।

তারপর গলা নীচ করে যা বলল তার

সারমর্ম হল আমি যেই ফ্ল্যাটে থাকি

সেই ফ্ল্যাটে নাকি একটা ভুত থাকে ।

ঠিক ভুত না মহিলা ভুত । সোজা ভাষায়

পেত্নী ! মেয়েটার নাকি ওখানে মারা

গিয়েছিল । মেয়েটার নাম ছিল নীলি !

এর আগে ঐ ফ্ল্যাটে কেউ নাকি এক

সপ্তাহের বেশি থাকতেই পারে নাই ।

আমি সপ্তাহ দুয়েক কিভাবে আছি এই

নিয়ে তার বিশ্ময়ের শেষ নাই ।

আমি হেসে উড়িয়ে দিল । সদাইপাতি

কিনে নিয়ে হাজির হলাম বাসায় !

বাসায় আসার পরেই আমি ব্যাপার গুলো

একটু চিন্তা করতে শুরু করলাম ! যতই হেসে

উড়িয়ে দেই নিজের মনে মনে একটু কিছু

ভয় কিংবা সন্দেহ ততক্ষনে তৈরি হয়ে

গেছে ! আসলেই কিছু একটা আছে এই

বাসা ! বিশেষ করে ঠান্ডার বিষয় ।

তাছাড়া আরেকটা ব্যাপার আমি আগে

লক্ষ্য করি নি তবে লক্ষ্য করা দরকার

ছিল মনে হচ্ছে ।

আমি এমনিতেও বাইরেই খাওয়া দাওয়া

করি । তবে মাঝে মাঝে চরম ক্ষুদার

মুহুর্তে যখন বাইরে যেতে ইচ্ছে করে না

তখন ঘরেই কিছু বানিয়ে নেই । এই দুই

সপ্তাহে দুবারের মত এমন হয়েছে ।

রাতের বেলা যখন ক্ষুদা লেগেছিল তখন

একবার বোম্বাই টোস্ট আর খিচুরী

রেঁধেছিলাম । সেগুলোর বাসন আমি

আধোয়া অবস্থায়ই রেখেছিলাম সকালে

পরিস্কার করবো বলে । সকালে অফিসে

চলে যাওয়ার ফলে আর করা হয় নাই ।

কিন্তু বাসায় এসে দেখি সেগুলো

পরিস্কার করা । পরে আমার মনে

হয়েছিল আমিই হয়তো সেগুলো পরিস্কার

করে রেখেছি ! আমার মনে নেই !

যাক আমি আর বেশি চিন্তা করলাম না ।

যেই থাকুক যদি সত্যিই থেকে থাকে

তাহলে সে যে আমার কোন ক্ষতি করবে

না সেটা আমি পরিস্কার বুঝতে পারছি !

যদি ভয় দেখতো তাহলে এতো দিন

সমানে চলে আসতো !

নীলিকে দেখি আরও সপ্তাহ খানেক

পরে । আমি অফিস থেকে ফিরে এসেছি

সবে মাত্র । সেদিন কাজের খুব চাপ ছিল

। বাসায় আসতে আসতেই রাত প্রায় ১০ টা

। ঘরে ঢুকে আমার শরীর যেন আর চলছিল

না । দরজা থেকে জামা কাপড় খুলতে শুরু

করলাম । লক্ষ্য কেবল বিছানা ! আগে

ঘন্টা খানেক ঘুমানোর ইচ্ছে তারপর অন্য

কিছু চিন্তা করা যাবে ! খেয়েই এসেছি

সুতরাং কোন চিন্তা নেই ।

আমি জুতা মোজা খুলে খুলে এদিক ওদিক

ফেলতে ফেলতে শোবার ঘরের দিকে

এগুচ্ছি তখনই পেছন থেকে ঠান্ডা মিহি

কন্ঠে একজন বলে উঠলো

-এতো অগোছালো কেন আপনি ?

আমি কিছুক্ষন কোন কথা বলতে পারলাম

না । একেবারে যেন চুপ হয়ে দাড়িয়ে

গেলাম ! লক্ষ্য করলাম আমার পা টা

খানিকটা যেন কাঁপছে । আমার হয়তো

প্রথমে ভাবা দরকার ছিল যে অন্য কেউ

আমার ঘরে ঢুকেছে । কিন্তু কন্ঠটিতে

এমন কিছু ছিল যে আমার পুরো শরীর

কেঁপে উঠলো ! ঘরের তাপমাত্রা ততক্ষনে

অনেক নেমে এসেছে । আমার খানিকটা

শীত শীত করতে লাগলো !

আমি নিজেকে বুঝাতে চেষ্টা করলাম

যে এইটা আমার কোন ক্ষতি করবে না ।

কোন ক্ষতি করবে না ! এইটা একটা ভাল

ভুত ! ভাল পেত্নী ! সুইট পেত্নী !! খুব

বেশি কাজ হচ্ছিল না । প্রবল ইচ্ছে

করছিল সামনের ঘরের দিকে দরজা বন্ধ

করে দেই কিন্তু ইচ্ছে টা দমন করলাম !

অনেক সাহস সঞ্চয় করে পেছনে

তাকানোর প্রস্তুতি নিলাম !

আমি ঘুরে তাকিয়ে দেখি সেখানে কেউ

নেই । তবে আমার ছোড়া জামা কাপড়

আর জুতা মোজা গুলোও গোছানো

রয়েছে । আমার মনে হল মেয়েটা চলে

গেছে । কারন তাপমাত্রা আবারও

বাড়তে শুরু করেছে ।

এরপর মেয়েটার অদৃশ্য কন্ঠ শুনলাম বেশ

কয়েকবার । প্রত্যেকবার আমার

অগোছালোতার জন্য মৃদু শাসন ! আমি

আবিস্কার করলাম যে মেয়েটাকে আমার

আর ভয় লাগছে না মোটেই !

গত কালকে আমি অফিস যাওয়ার আগে

একটা ছোট্ট নোট লিখে রেখে গেলাম

আমার অগোছালো শার্টের উপর !

“আমি তোমাকে দেখতে চাই”

নিজের কাছেই কিছুটা হাস্যকর

শোনালো যে আমি একটা পেত্নীর সাথে

দেখা করতে চাচ্ছি ! মানুষ জন শুনলে কি

ভাববে কে জানে !

অফিস থেকে ফিরে এসেও তার কোন

খোজ পেলাম না । তবে আমার শার্ট

খানা ঠিকই গোছানো ছিল !

রাতের ঘুমাতে যাবার আগে জানলার

দিকে তাকিয়েছি তখনই একটা ছায়া

মূর্তি দেখতে পেলাম । প্রথমে বুকের

ভেতরে ধক করে উঠলেও সামলে নিলাম

পরক্ষনেই ! নিজেই এগিয়ে গেলাম

সামনে । ছায়াটা তখনও জালনার

ওপাশেই রয়েছে চুপচাপ ! আমি আগে

গিয়েই জানতে চাইলাম

-তুমি কি এসেছো ?

তখনই নীলি জানতে চাইলো কথাটা !

ঘরের আলোতে মেয়েটা যখন এলো আমি

খানিকটা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম

বহুদিন আমি এতো সুন্দর মুখ দেখি নি !

আমি কিছুটা সময় কোন কথা বলতে

পারলাম না ! কেবল চেয়ে রইলাম !

নীলি বলল

-কি পেত্নীর চেহারা দেখে খুব পছন্দ

হয়েছে ?

বলেই খুব জোরে হাসতে লাগলো ! আমি

বললাম

-বিশ্বাস হচ্ছে না ! আমাদের ছোট বেলা

থেকে যা শেখানো হয় শাক চুন্নী আর

পেত্নী বিষয়ে তা দেখি পুরাই উল্টা !

নীলি আমার দিকে তাকিয়ে বলল

-তুমি বেশ সাহসী দেখছি ! এর আগে

মানুষ গুলো বেশ ভীতু ছিল ! যাক ভাল

তোমার সাথে টুকটাক কথা বলা যাবে !

-চাইলে প্রেমও করতে পারো !

-আচ্ছা ! তাই ?

-জানি সুন্দরী পেত্নী প্রেম করা সুবিধা

কি ?

-কি শুনি ?

-পেত্নীর বাবা তাকে বিয়ে দেওয়ার

জন্য চাপ দিতে পারবে না ! বিয়ে হয়ে

যাওয়ার সম্ভবনাও নেই !

এই কথাটা বলার পরই দেখলাম নীলির

মুখটা কেবল মলিন হয়ে গেল ! আমার

দিকে তাকিয়ে বলল

-আচ্ছা আমি যাই !

-সেকি ! কোথায় ? আমার কথায় কষ্ট

পেলে নাকি !

-না ঠিক আছে !

-না ঠিক নেই । আমাকে বলবা তারপরপ

যাবা !

নিজের কন্ঠ শুনে নিজেই অবাক হয়ে

গেলাম । আমি একটা অশরীরীর সাথে

আর্গুমেন্ট করতেছি । আমার বলার ধরনই

কি না জানি না নীলি আবারও হেসে

ফেলল ! তারপর আমার দিকে তাকিয়ে

বলল

-তোমরা যা মনে কর আমরা কিন্তু আসলে

এতোটা ফ্রী না ! তোমাদের যেমন

নিজেরদের জগৎ আছে ঠিক আমাদেরও

নিজেদের জগৎ আছে । আমাদের

সেখানেও থাকতে হয় !

-তাহলে আমাদের জগতে !!

-আসলে যাদের মৃত্যু স্বাভাবিক হয়

তাদের সাথে এই জগতের একটা সংযোগ

স্থাপন হয়ে যায় ! চাইলেও আমরা এখান

থেকে নিজেদের কে সরিয়ে রাখতে

পারি না ! বুঝছো ! ইচ্ছে করে থাকি না !

-হুম । বুঝলাম ! তা কখন আসবা আবার ?

-আসলেই টের পাবা ! এখন যাই !

নীলির অনেক কিছুই জানা হল না তবে

মেয়েটা আবার আসবে ! তখন ওর সাথে

চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে ! নীলি

যেভাবে জানালা ভেদ করে এসেছিল

ঠিক সেভাবেই চলে গেল । আমি নিজের

বিছানার দিকেক রওনা দিলাম ঘুমানোর

জন্য !

#

-আচ্ছা তোমরা আমাদের কি মনে কর

বলতো ?

-কি আবার মনে করবো ? এতো দিন যা

শুনে এসেছি তাই তো মনে করবো !

-কি শুনেছো ? কোথায় শুনেছো ?

-না মানে ভুত এফএম !

ভুত এফএমের নাম শুনতেই নীলির মুখটা

বিরক্তিতে ভরে গেল । আমার দিকে

তাকিয়ে বলল

-তোমার ঐ আরজে না ফারজে কে যদি

আমি সামনে পেতাম না তাইলে তারে

গাল থাপড়াইরা লাল করে দিতাম ! বেটা

ফাজিলের এক শেষ ।

-তার মানে কিচ্ছু সত্যি না !

-অবশ্যই না !

-তাহলে ? এই যে এতো মানুষ মরে

কিভাবে ?

-আশ্চর্য আমরা কিভাবে কিভাবে মরে !

আমরা জানি নাকি ! নিজেরা নিজেরা

ভয় পেয়ে মরলে আমাদের কি করার আছে

। আমাদের তো খেয়ে দেয়ে কাজ নেই

তোমাদের ভয় দেখাবো ! হুহ !!

আমি বললাম

-আচ্ছা তোমাদের পৃথিবীটা কেমন ?

নীলি কি যেন ভাবলো ! তারপর বলল

-কি ভাবে বলব ! আচ্ছা শুনো তোমাকে

একটা কথা বলি । ভাল করে বললে

আমাদের পৃথবীটা কিন্তু অনেক টা

তোমাদের মতই । বলতে পারো একটা

পৃথিবীর প্যারালাল ওয়ার্ড থাকে না

ঠিক তেমন ।

-বুঝলাম না !

ইদানিং বাসায় এসে আমার এক মাত্র

কাজ হচ্ছে নীলির সাথে কথা বলা ।

মেয়েটিও ঠিক যেন আমার জন্য

অপেক্ষা করে । আমি বাসায় আসলে

দেখতে পাই আমার জন্য বাধরুমে গরম

পানি অপেক্ষা করছে । আমি গোসল

করেই টের পাই আমার ঘরের তাপমাত্রা

কেমন ঠান্ডা হয়ে গেছে । আমার বুঝতে

কষ্ট হয় না নীলি চলে এসেছে । আগে

তো আমরা কেবল আমার শোবার ঘরেই

কথা বলতাম এখন বাসার সব জায়গায়

আমাদের দুজনের এক সাথে চলাচল ।

টিভি দেখতে দেখতে কিংবা কারন্ট

করে চলে গেলে বারান্দায় বসে

আমাদের কথা চলে । মাঝে মাঝে আমি

অবাক হয়ে যায় একটা অশরীরির সাথে

আমি কিভাবে এতো কথা বলি ! কেমনে

করে বলি !!

আরেকটা জিনিস যেটা হয়েছে নীলি

এখন থেকে আসার সময়ে সাথে করে কি

যেন একটা নিয়ে আসে । আমরা যেমন

ম্যাঙগো জুস খাই ঠিক তেমনি প্যাক

করা থাকে । তার গায়ে অদ্ভুদ ভাষা কি

যেন লেখা ! ওর কাছে জানতে

চাইছিলাম যে এই জিনিস টা কি ও বলল

যে ওদের ওখানকার একটা খাবার ।

লুকিয়ে আমার জন্য নিয়ে এসেছে ।

আমরা যেমন পাইপ ঢুকিয়ে জুস খাই এই

তেও ঠিক ওমন পাইপ ঢুকিয়ে খাতে শুরু

করলাম । সত্যি বলতে কি এমন অদ্ভুদ

স্বাধের জিনিস আমি এর আগে কোন

দিন খাই নাই । এরপর থেকে নীলি

প্রতিদিন নিয়ে আসতো বলতে গেলে

আমিই ওকে নিয়ে আসতে বলতাম । আর

সাথে সাথে আমাদের আড্ডা তো

চলতোই !

নীলি আমাকে বোঝানোর জন্য হাত টা

তুলল । তারপর মাথায় কি যেন একটু

চুলকালো । তারপর বলতে শুরু করলো

-দেখো আমাদের আর তোমাদের

পৃথিবীটা কিন্তু অনেক টা একই রকম ! যখন

কেউ একজন তার দেহ থেকে মুক্ত হয়ে

যায় তখনই সে আমার দের পৃথিবীতে

প্রবেশ করে কিংবা প্রবেশ করার পথ

খুজে পায় ! বলা চলে তার ভিতর সেই

প্রবেশের পাওয়ার টা চলে আসে । এবং

সত্যি কথা কি যদি একবার সেই এই

পৃথিবীতে প্রবেশ করে ফেলে তাহলে

তাদের আর অন্য কিছু মনে থাকে না !

আমি বললাম

-তাহলে তোমরা আবার এই পৃথিবীতে

কেন ?

-আগে একদিন বলেছিলাম মনে নেই ।

আসলে যারা একটু অপঘাতে পরে তারা

সহজে এই পৃথিবীর মায়া ঠিক মত ছাড়তে

পারে না । তাদের পরিত্রানটা ঠিক মত

হয় না তাই দুই পৃঠিবীর মধ্যে তাদের

বিচরন চলে ! বুঝেছো !

-হুম ! বুঝলাম !

#

-বাবা তোমার শরীর ঠিক আছে তো ?

আমি বাড়িওয়ালার দিকে আরও ভাল

করে তাকাই । ভেবেছিলাম দিন কে উনি

হয়তো আমার খোজ নেওয়া বন্ধ করে

দিবেন বিশেষ করে যখন দেখবেন যে

আমি ঠিক ভয় টয় পাচ্ছি না । তার উপরে

উনার বাড়ি ছাড়ার কোন নামও নিচ্ছি

না । কিন্তু আমার ধারনা খানিকটা ভুল

প্রমানিত করে দিয়েই বাড়িওয়ালা

আমার খোজ খবর নিয়মিত করতে লাগলো

। একদিন তো আমাকে সরাসরি জিজ্ঞেস

করলেন যে

-তোমার শরীর ভাল তো ?

-জি আঙ্কেল ভাল !

-রাতে ঘুম হয় ভাল ?

-জি !

-ও ! না মানে তোমার শরীর কেমন দিন

দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে তো, তাই জানতে

চাইলাম !

-না । আসলে অফিসে খুব চাপ যাচ্ছে

ইদানিং !

-ও আচ্ছা !

আমার কথা শুনে বাড়িওয়ালার মনে হল

ঠিক পছন্দ হল না । তিনি ঠিক বিশ্বাসও

করলেন না মনে হয় । অন্তত তার চোখ

দেখে তো তাই মনে হল ! তিনি আর কিছু

জাতে চাইলেন না ! তবে একটা ব্যাপার

আমার নিজের কাছেও কেমন যেন

লাগলো । ইদানিং সবাই বলছে আমার

শরীর নাকি খারাপ হয়ে যাচ্ছে । কারন

টা আমি নিজেও ঠিক ধরতে পারছি না ।

চোখের নিচে কালি আর গালের হাড়

কেমন যেন বসে যাচ্ছে । কেন যাচ্ছে

আমি ঠিক বলতে পারছি না !

যাই হোক এদিকে নীলির সাথে আমার

সম্পর্কের যেন আরও একটু ধাপ এগিয়ে

গিয়েছে । ও বলতে গেলে আমার বাসার

সব কাজ কর্ম করে ! আমাকে কিছু করতে

হয় না ! সব কিছু সঠিক জায়গায় রেখে

দেয় ! আর প্রতিদিনের সেই অদ্ভুদ জুস

তো আসেই ! আমি বেশ ভাল আছি ! মাঝে

মাঝে মনে হয় এমন একটা লক্ষ্যি বউ যদি

আমার থাকতো তাহলে কতই না ভাল হত !

আমি কেবল এই কথাটা চিন্তা করেছি

ঠিক সেদিনই ও কথাটা আমাকে বলল !

সাথে অনেক টাই দুঃখ করলো । যদি সে

বেঁচে থাকতো তাহলে নিশ্চই আমার বউ

হত ! এমন সময় ও আমাকে অদ্ভুদ একটা

প্রস্তাব দিল । যা শুনে আমি খুব বেশি

অবাক হয়ে গেলাম ! কেবল অবাকই না

বিশ্মিত হয়ে বললাম

-এটা কি সম্ভব ?

-হুম ! যদি তুমি চাও ? আসলেই চাও কি না

সেটাই হল ব্যাপার !

আমি কেবল বললাম

-চাই ! অবশ্যই চাই !

আমার কেন জানি মনে হল নীলি আমার

কথা শুনে খুব বেশি খুশি হল । একটু যেন

বেশিই খুশি !

প্রস্তাব টা এরকম যে ওর পক্ষে তো

আমার পৃথিবীতে আগের মত আসা সম্ভব

নয় কিন্তু আমার পক্ষে নাকি ওর

পৃথিবীতে যাওয়া সম্ভব এবং ওর মত করে

তবে সাময়িক সময়ের জন্য ! আমি

কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না কিভাবে

কাজ টা করবো ! ও কেবল আমাকে

বুঝিলে দিল ওর আর আমার ভিতরে

পার্থক্য হচ্ছে আমার শরীরটা ! এখন

কাজটা হবে আমার আত্মাটাকে আমার

শরীর থেকে আলাদা করার ! যদি

আলাদা করতে পারি তাহলেই নাকি

সম্ভব !

নীলি আমাকে যা বলল তার অর্থ হচ্ছে

মানুষের আত্মাটা শরীরের সাথে আটকে

থাকে কেবল মাত্র মনের জোরের

কারনে ! মন নাকি অবচেতন ভাবেই জোর

খাটিয়ে নিজেক শরীরের ভেতরে আটকে

থাকে । এখন আমার মনের উপর জোর

সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে আমি যেন

আমার আত্মাকে বের করতে হবে । শরীর

থেকে আত্মা আলাদা হয়ে যাবে !

প্রতিদিন ঘুমানোর আগে খুব করে চেষ্টা

করতে লাগলাম !

কিন্তু কোথায় কি !

এভাবে সপ্তাহ খানেক চেষ্টা করেও যখন

কোন লাভ হচ্ছিল না তখন এদিন নীলিকে

চোখের পানি আটকে আমার তাকিয়ে

থাকতে দেখলাম ! অনেক কষ্টে সে

আমাকে কেবল বলল

-বেঁচে থাকতে তার কোন ইচ্ছে পূরন হয় নি

মরে গিয়েও হবে না !

কেন জানি ওর কান্না মিশ্রিত চেহারা

সহ্য হল না ! নিজের উপর খুব রাগ হল !

ঠিক ঐ দিনই কিছু একটা হল ! ঠিক রাত

তিন টার দিকে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল !

আমি ঘুম থেকে উঠেই দেখি চারিপাশে

কেমন আবছায়া আলোর মত কিছু একটা

খেলা করছে । কিন্তু আমি যতদুর খেয়াল

ছিল আমার ঘরটাতে কোন সময়ে

পুরোপরি অন্ধকার হয় না !

আসেপাশের ঘরের আলো এসে ঘরে একটা

আলো থাকে সারা রাত ।

আলোটা কেমন অপরিচিত মনে হল ! অন্তত

আমার জীবদ্দশায় এমন আলো আমি কোন

দিন দেখি নি ! এই আলোর ব্যাখ্যা কোন

ভাবেই দেওয়া সম্ভব নয় ! তবে আস্তে

আস্তে আমি টের পেলাম জায়গা টা

আসলেই আমার শোবার ঘরই । এই অদ্ভুদ

আলোর কারনে অন্য রকম লাগছে ।

নিজের ঘরের আসবার পত্র জানালা

দরজা সবই চিন্তে পারলাম একটু পরে !

আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু নড়তেই

কেমন যেন নিজেকে খুব বেশি হালকা

মনে হল ! নিচে তাকিয়ে আমার চোখ

আকাশে উঠলো ! ঠিক নীচে কেউ শুয়ে

আছে । দেখতে হুবাহু আমার মত । এমন কি

আমি রাতের বেলা যেটা পড়ে ঘুমিয়ে

ছিলাম সে সেই পোষাকটাই পরে আছে ।

আমি কিছুটা অবিশ্বাস চোখ নিয়ে

তাকিয়ে রইলাম সেদিকে ।

তাহলে ?

তাহলে সত্যি ! কাজ হয়েছে ?

এবার নীলির কাছে যাওয়া যাবে ?

নীলির দেশে আমি প্রবেশ করতে

পারবো ?

সত্যি কি পারবো !

আমি যেই না আরেকটু নড়তে যাবো তখনই

দেখলাম একটা কিছু দড়ি জাতীয় জিনিস

দিয়ে আমার ঠিক পায়ের কাছ থেকে

আটকানো । এবং সেটা আমার ঘুমন্ত

শরীরের পায়ের কাছে আটকানো ! অনেক

টা শেকলের মত । ওটা দিয়ে আমি আমার

দেহের সাথে আটকে আছি !

আমি কিছু সময় টানাটানি করলাম কিন্তু

কোন লাভ হল না । সেটা খুলল না কিংবা

খোলার কোন লক্ষণও দেখলাম না ! ঠিক

সেই সময়ে নীলিকে দেখতে পেলাম । ওর

হাতে সাদা ফলাওয়ালা একটা কুঠার

জাতীয় কিছু ! আমার দিকে তাকিয়ে

হাসলো ! তবে ওর হাসির ভিতরে কেন

জানি কোন প্রাণ দেখতে পেলাম না ।

বরং সেখানে কেমন যেন একটা

তাড়াহুড়া ভাব ! নীলি বলল

-এটা কেটে ফেলতে হবে !

-কোন ক্ষতি হবে না তো !

-আরে না ! কোন সমস্যা নেই ! আমার

কথার উপর ভরশা নেই !

আমার অবশ্য আরও একটু চিন্তা ভাবনা

করার ইচ্ছে ছিল ! এভবে কেটে ফেলা

কি ঠিক হবে ? আমার কেন জানি মনে

হচ্ছে এটা আমার শরীরের সাথে আমার

আত্মার বন্ধন । কেবল মন না এটাই হচ্ছে

প্রধান যেটা আমাকে আমার শরীরের

সাথে আটকে রেখেছে । এখন এটা যদি

ছিড়ে ফেলি তখন ?

আমি আবার ফিরে যেতে পারবো তো

আমার শরীরে ?

নীলি যখনই আমার ঘুমন্ত শরীরের দিকে

এগিয়ে গেল তখনই একটা কাজ হল ! আমার

শোবার ঘরের দরজা হাট করে খুলে গেল ।

দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি সেখানে

বাড়িওয়ালা দাড়িয়ে আছে সাথে

আরেক জন ! তাকে চিনতেও আমার খুব

বেশি কষ্ট হল না । আমাদের এলাকার

মসজিদের ইমাম ! দরজা খুলে কেউ আমার

দিকে তাকালো না । এমন একটা ভাব

যেন আমাকে তারা দেখতেই পাচ্ছে না !

তাদের চোখ আমার ঘুমন্ত শরীরের

দিকে !

বাড়িওয়ালা খুব উত্তেজিত হয়ে কিছু

একটা বলল । কিন্তু আমি আবছা ভাবে

শুনতে পেলাম । মনে হল যেন অনেক দুর

থেকে শুনতে পাচ্ছি !

কেবল একটা কথাই কানে গেল !

বাড়িওয়ালা বলছে

দেরি হয়ে গেল নাকি ?

হুজুর বলল

-না মনে হয় ! এখনও শরীর গরম !

তারপর হুজুর আমার শরীরের দিকে

এগিয়ে এসে হাত স্পর্শ করলো । সঙ্গে

সঙ্গে আমার পুরো শরীর কেঁপে উঠলো !

নীলির দিকে তাকিয়ে দেখি ওর মুখ টা

কেমব বিষন্ন হয়ে গেছে । তারপর হুজুর

পানি জাতীয় ছিটালো আমার উপর ।

আমার আর কিছু মনে নেই !

সকালে বেশ বেলা করে ঘুম থেকে

উঠলাম । তাকিয়ে দেখি বাড়িওয়ালা

আমার দিকে তাকিয়ে আছে । আমার

চোখ খোলাতে তার মুখে একটা

দুঃচিন্তার একটা রেখা একটু কমে গেল !

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না কি হল ।

আর বাড়িওয়ালা আমার ঘরে কি করছে ।

রাতের ঘটনা গুলো কেমন আবছা আবছা

মনে আছে ।

একটু পরে পাড়ার মসজিদের ইমাম এসে

আমাকে দেখলেন । আমাকে গত রাতের

ঘটনা বললেন ! আমি নাকি রাতে বেশ

চিৎকার চেঁচামিচি করেছিলাম । সেই

শুনেই বাড়িওয়ালার আমার দরজার

সামনে এসেছিলেন । তিনি আগে থেকে

আঁচ করেছিলেন যে কিছু একটা হয়েছে

আমার । সোজা গিয়ে ইমাম সাহেব কে

ডেকে আনেন !

ইমাম সাহেব জানতে চাইলো

-ঐ মেয়েটার সাথে কত দিন কথা বল ?

-এই মাস খানেকের উপরে !

-ও কি তোমাকে কিছু খেতে দিতো ?

মানে সাথে করে নিয়ে আসতো !

-হুম !

-ওটা দিয়েই তোমাকে বস করেছে ।

তোমার চিন্তা ভাবনা টাকে বসে

এনেছে । যাই হোক এখন অনেক টা ভাল

আছে । সময় মত না এলে অনেক ক্ষতি হয়ে

যেত । তুমি হয়তো আর বেঁচে থাকতে না !

এখানে আর থেকো না ।

ঐ দিনই বাসা ছেলে দিলাম । জিনিস

পত্র আপাতত থাকুক আমি কেবল একটা

ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম এক বন্ধুর

বাসায় গিয়ে থাকি অন্য বাসা না খুজে

পাওয়ার আগ পর্যন্ত !

সিএনজিতে হঠাৎ কি মনে হতে ব্যাগ টা

খুলতেই দেখলাম আমার জামা কাপড়ের

ভিতরে এক টুকরো কাগজ ! সেখানে

কেবল একটা লাইণ লেখা “তোমাকে

কাছে পেতে চেয়েছিলাম, হয়তো একটু

অন্যায় পথে, এইটাই কেবল আমার অপরাধ

ছিল”

আর কিছু লেখা নেই ! আমি কাজটা দুমড়ে

ছুড়ে দিলাম বাইরে ! পেত্নীর ভালবাসা

পাওয়া থেকে বেঁচে থাকাটা আমার

কাছে বেশি আনন্দের মনে হল !