ডোমারে হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন উপলক্ষে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত

গোপাল চন্দ্র রায়-ডোমার(নীলফামারী)প্রতিনিধিঃ- নীলফামারীর ডোমারে হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন উপলক্ষে এক অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার(১৫ মার্চ)সকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের আয়োজনে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভবনের হলরুমে অনুষ্ঠিত অবহিতকরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তা ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিম।

সভায় জানানো হয়,আগামী ১৮মার্চ হতে ১১এপ্রিল পর্যন্ত ডোমার উপজেলায় ৯মাস থেকে ১০বছরের কম বয়সী ৬৬হাজার ৪০৬জন শিশুকে ২৪০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে টিকা প্রদান করা হবে।

সভায় বক্তব্য রাখেন,মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোজাহেদুল করিম সুমন,মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট(ইপিআই) হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বেগম রৌশন কানিজ,ইউপি চেয়ারম্যান আমিনুল হক রিমুন,এমদাদুল হক এনদা,আবুল কালাম আজাদ,ওয়াহেদুজ্জামান বুলেট প্রমূখ।

সভায় ঈমাম,জনপ্রতিনিধি,সাংবাদিক,গন্যমান্য ব্যাক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

গোপাল চন্দ্র রায়-ডোমার(নীলফামারী)প্রতিনিধি

